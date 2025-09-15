Comment accéder à la Cave du père Ricci ? (L’Ordre des Géants) – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment accéder à la Cave du père Ricci ? (L’Ordre des Géants)

Lorsque vous serez parvenus à infiltrer le Palais Ricci se trouvant dans la zone de la Via Giulia, vous aurez comme objectif de localiser le père Ricci. Celui-ci vous attend dans sa Cave mais, pour y accéder, vous devrez résoudre une petite énigme. Dans un premier temps, rendez-vous à la Bibliothèque des lieux (à photographier !) et fouillez-la jusqu’à récupérer la Note de journal « Papier brûlé ». Celle-ci contient des informations dont vous aurez besoin par la suite.

Ensuite, identifiez la bibliothèque de la salle accueillant trois livres marqués d’étranges symboles sur leur tranche (un différent pour chacun d’eux). Le but ici est de les retirer dans un ordre précis, à savoir celui indiqué par le « Papier brûlé » acquis un peu plus tôt. Interagissez donc avec les œuvres du milieu, puis, de gauche et, enfin, de droite. La voie vers la Cave du père Ricci s’ouvrira alors devant vous.

