Lollipop Chainsaw RePOP sortira une version Switch 2 native en novembre

Une upgrade de la Switch vers la Switch 2 est au programme

Cette version Nintendo Switch 2 de Lollipop Chainsaw RePOP sera naturellement plus propre que la version Switch, avec une meilleure résolution ainsi que davantage d’images par seconde, sans que Dragami Games donne plus de détails que cela. On devrait cependant la voir en action lors du Tokyo Game Show, puisqu’une démo sera jouable sur place, et d’ici là, une première vidéo faisant un comparatif avec la version Switch nous donne une première idée des améliorations notables de cette version sur la console de Nintendo.

Le site Gematsu indique également qu’il sera possible de passer de la version Switch à la version Switch 2 via une mise à jour, mais on ignore pour le moment si celle-ci sera payante ou non. Pas encore de date précise non plus pour ce portage, si ce n’est qu’il devrait nous parvenir dans le courant du mois de novembre.

Lollipop Chainsaw RePOP est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.