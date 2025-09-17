Lollipop Chainsaw RePOP sortira une version Switch 2 native en novembre

Dragami Games ne veut vraiment plus lâcher la licence Lollipop Chainsaw depuis que le studio a offert un remaster aux aventures de Juliet Starling. On sait déjà qu’un anime est en préparation, au même titre qu’un tout nouvel épisode, mais avant cela, autant capitaliser un maximum sur le jeu déjà sorti. C’est pourquoi Lollipop Chainsaw RePOP va avoir droit à une version Switch dans les prochaines semaines, afin de remplir un peu plus les caisses.

