Un nouveau jeu Lollipop Chainsaw est prévu, ainsi qu’un anime centré sur la licence

Sans doute sans Suda51 pour superviser le projet

Il est encore un peu tôt pour avoir des détails, mais Dragami Games indique bel et bien qu’un nouveau jeu Lollipop Chainsaw est actuellement en développement. Probablement sans Suda51 à la barre (ni son scénariste James Gunn) étant donné que le créateur japonais est déjà bien pris par ses propres projets (Romeo is a Dead Man). Le studio dit vouloir prendre en compte les retours des fans sur le remaster RePoP pour cette suite, qui gardera l’esprit du premier jeu. On notera que le communiqué rajoute une curieuse mention, pas habituelle dans ce type de déclaration, qui ne manquera pas faire réagir :

« Comme l’original, le nouveau titre vise à recréer un univers riche en humour noir. Le processus de développement privilégiera la fidélité au ton et à l’esprit distinctifs de l’œuvre originale, sans imposer de restrictions créatives excessives au nom de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI). »

Devenu le dog whistle par excellence pour aller un chercher un public très précis, le terme « DEI » est ici certainement (mal) utilisé pour indiquer que le prochain jeu continuera à verser dans le fan service, avec une Juliet qui conservera sa garde-robe habituelle. À l’époque de la sortie de RePoP, Dragami Games préférait plutôt employer le terme de « censure » (qui est tout de même bien différent), en voulant rassurer la communauté que le remaster n’avait pas été édulcoré.

En plus de ce nouveau jeu, Dragami Games indique également son intention de produire un anime Lollipop Chainsaw. On ignore si cet anime sera relié au nouveau jeu, s’il adaptera l’histoire du premier épisode, ou s’il sera bien à part de ces deux projets pour raconter une histoire inédite. Aucun studio d’animation n’est encore rattaché au projet, autant dire que ce n’est pas demain que vous en verrez le premier épisode.