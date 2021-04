Valheim est un jeu qui demande de faire face à la nature, sous toutes ses formes. Il arrive ainsi que les joueurs soient confrontés à des animaux sauvages comme des sangliers ou des loups, qu’ils peuvent bien entendu affronter, mais qu’ils peuvent aussi apprivoiser. Voici comment dompter des animaux dans Valheim.

Comment apprivoiser des animaux ?

La technique est en réalité assez simple, mais elle nécessite un peu de préparation. Pour pouvoir dompter un animal sauvage, il faudra auparavant le domestiquer, et donc le faire vivre dans votre campement.

Vous devrez donc construire un enclos dans lequel l’animal sera coincé. Pensez à prévoir un enclos assez solide et assez bien construit pour ne laisser aucune chance à l’animal de s’échapper. Vous devrez ensuite attirer ce dernier en le provoquant, pour le ramener petit à petit vers l’enclos. Une fois à l’intérieur, il ne vous reste plus qu’à construire rapidement la fin de votre enclos pour enfermer l’animal. Pensez à effectuer la manœuvre en compagnie d’un deuxième joueur pour rendre la tâche plus aisée.

Vient alors l’étape de l’élevage. Pour cela, vous devrez forcément jeter de la nourriture à l’animal, mais attention, car une fois enfermé, ce dernier est encore hostile durant quelques temps. A force de recevoir de la nourriture, il pourra être dompté, jusqu’à être complétement docile.

Vous pouvez dès à présent lui ramener un compagnon pour que les deux se reproduisent, en utilisant le même procédé. Vous pourront donc obtenir des bébés qui deviendront adultes par la suite, et ce très simplement.

Valheim est disponible en accès anticipé sur PC. N’hésitez pas à consulter nos autres guides sur le jeu. Vous pouvez également donner votre note et avis sur Valheim.