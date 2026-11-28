Liste et emplacement des cartes Los Santos Pounders

24 cartes sont à collecter pour le set Los Santos Pounders dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 28/11/2026 : 23 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1 – Granian Beach

Région : Watson Bay < Mariana County

: Watson Bay < Mariana County Emplacement : Au nord de Watson Bay se trouve un pâté de maison. Entrez dans la maison avec deux petits palmiers dessinés sur la façade. Privilégiez le pistolet à pression du Chapitre 3 pour entrer discrètement. La carte à collectionner sera par terre, dans la chambre, première porte à droite.

#2 – Zander Paton

Région : Waning Sands < Leonard County

: Waning Sands < Leonard County Emplacement : Dans un petit espace avec plein de tables près de la plage, vous trouverez la carte vers une glacière.

#3 – Lionel Taber

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : Au nord-est de Key Lento se trouve une maison complètement en désordre à l’issue d’une fête. Allez dans la salle de bain et vous verrez la carte posée sur les toilettes.

#4 – Tyson Brooks

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#5 – Benjamin Quintana

Région : Ambrosia

: Ambrosia Emplacement : Au nord de la ville d’Ambrosia, vous trouverez un terrain avec des tables et la carte qui se situe à l’endroit indiqué par la map ci-dessus.

#6 Bingo Johnson

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#7 – Sione Apa (Argent)

Région : Vice City

: Vice City Emplacement : Allez à l’endroit indiqué pour trouver des appartements. Il faut monter au dernier étage et s’arrêter au numéro 23 pour enfoncer la porte et trouver la carte dans la chambre.

#8 – Sione Apa (Rouge)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#9 – Siona Apa (Jaune)

Région : Grayson < South West Lummox County

: Grayson < South West Lummox County Emplacement : Au bord de la route, vous trouverez une maison à contourner pour trouver la carte sur l’un des porches. Généralement, vous trouverez une PNJ qui va lire votre « énergie » juste à côté.

#10 – Dravy Mease (Argent)

Région : Vice Beach

: Vice Beach Emplacement : Tout au bout de Vice Beach, entrez dans l’immeuble indiqué et prenez les escaliers jusqu’au premier étage, puis dirigez-vous du côté de la piscine de la résidence. Vous trouverez la carte près d’une pile d’affaires.

#11 – Dravy Mease (Rouge)

Région : Hamlet < Vice-Dale County

: Hamlet < Vice-Dale County Emplacement : Allez au bar Skeeter’s, au sud de la région de Hamlet. Vers le sud-ouest du bar, vous trouverez la carte sur la rambarde donnant sur le parking.

#12 – Dravy Mease (Jaune)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#13 – Maximus Goldbart (Argent)

Région : Southwind < Mariana County

: Southwind < Mariana County Emplacement : A l’est de la supérette Xero de Southwind, allez à la maison la plus proche de la mer. Ne montez pas les escaliers et allez sous la maison pour atteindre le salon extérieur. La carte est posée sur le meuble télé

#14 – Maximus Goldbart (Rouge)

Région : Vice City

: Vice City Emplacement : Au sud de Vice City, la carte que vous recherchez se trouve juste avant l’entrée d’un parking, sur une table en bordure de route.

#15 – Maximus Goldbart (Jaune)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#16 – Rider Butler (Bronze)

Région : Vice City

: Vice City Emplacement : À l’ouest de Vice City, vous allez devoir entrer de force dans une caravane pour y trouver la carte près du poste de télé.

#17 – Rider Butler (Argent)

Région : Millport <

: Millport < Emplacement : Au bord des quais de la gare indiquée à Millport, vous trouverez un sac près d’un banc avec la carte en question.

#18 – Rider Butler (Or)

Région : Vice Beach

: Vice Beach Emplacement : Dans cette zone de Vice Beach, cherchez l’entrée de la piscine municipale puis suivez le grillage au sud pour tomber sur un banc en béton avec la carte.

#19 – Laki Maivia (Bronze)

Région : Cottonmouth Lake < Mariana County

: Cottonmouth Lake < Mariana County Emplacement : Se trouve à l’intérieur d’un coffre caché dans une caravane qui se situe dans la zone de loisir des marécages, au sud-ouest de Cottonmouth Lake. Vous serez invité à y aller dans le cadre d’une mission de récupération de paquets au cours du Chapitre 1. Le code du coffre est 44017.

#20 – Laki Maivia (Argent)

Région : Vice Beach

: Vice Beach Emplacement : Vous la trouverez sur le toit d’une maison, accessible via des escaliers qui mènent à un toit voisin. Le toit en question est facilement reconnaissable d’en haut, vous y verrez un jacuzzi et des équipements de sport.

#21 – Laki Maivia (Or)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#22 – Randolph Topolski (Bronze)

Région : Hamlet < South Vice-Dale County

: Hamlet < South Vice-Dale County Emplacement : Dans une petite cabane au bord de la route, vous trouverez la carte à l’intérieur.

#23 – Randolph Topolski (Argent)

Région : Manifest Canyon < Kelly County

: Manifest Canyon < Kelly County Emplacement : Dans une grande ferme au nord de Port Gellhorn, vous trouverez une grange qui n’est ouverte qu’en haut. Il faut grimper sur le tracteur positionné sous la fenêtre pour entrer dans la grange et trouver la carte.

#24 – Randolph Topolski (Or)

Région : Tequesta < Vice City

: Tequesta < Vice City Emplacement : Vous devrez rentrer dans le bâtiment nommé Fenestra Plaza et prendre l’ascenseur pour aller jusqu’au toit. Une fois là-haut, fouillez jusqu’à trouver un coffre avec des parachutes et la carte non loin (il y a deux coffres à parachutes, donc faites bien le tour du toit).

Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.