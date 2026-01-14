Où se trouve Resetti ?

Une fois que vous avez mis à jour votre logiciel, Resetti sera désormais disponible sur Animal Crossing New Horizons. Pour le rencontrer la toute première fois, il suffira de vous balader un peu sur votre île : il fera un petit tour, en attendant que vous allez le voir, comme le font des PNJ comme Pollux et Sarah. Une fois que vous l’avez croisé, il suffit de lui parler pour que les présentations commencent. De notre côté, il était tout simplement en train de se balader un peu au nord est de notre place centrale. Pensez à regarder derrière les bâtiments si vous ne le trouvez pas.

A quoi sert Resetti et le Déblayage Express ?

Resetti apporte une nouvelle fonctionnalité intéressante pour mettre de l’ordre sur sa péninsule insulaire et pas des moindres : un service de déblayage. Avec lui, vous pouvez débloyer votre île afin de la remettre presque comme neuve, sans meuble ni décoration ! Il va donc enlever tout ce que vous avez posé (meubles, clôtures, échelles, les objets posés sur le sol…) et les ranger dans votre espace de rangement.

Cependant, il ne touchera pas à certaines choses qui n’ont pas été mis par vous, comme les coquillages, les fruits ou les arbres. Grosso-modo : tout ce que vous avez décoré ou agencé, il le range, mais pas le reste ! Et il peut le faire par zone : soit toute l’île, soit une partie seulement, comme les plages ou un endroit que vous lui indiquez.

Combien coûte le service de déblayage ?

Evidemment, tout cela n’est pas gratuit, surtout pour une taupe comme Resetti : à chaque utilisation, le service de déblayage coûtera 60 000 clochettes. Il faudra donc débourser cette somme pour que le bougre vienne nettoyer votre île sur la journée.

Comment utiliser le service de nettoyage ?

Pour l’utiliser, vous avez deux options : soit parler à Resetti, soit parler à Marie pour lui demander de venir et lancer le service. Trois options s’offriront à vous et vous pourrez nettoyer :

Toute l’île avec l’option « Déblaie toute l’île ! » : Cela nettoyera l’intégralité de votre île ; faites donc attention si vous n’êtes pas sûr de vouloir la remettre à vide

» : Cela nettoyera l’intégralité de votre île ; faites donc attention si vous n’êtes pas sûr de vouloir la remettre à vide Les plages avec l’option « Les plages s’il te plait » : Pour se focaliser uniquement sur les abords de votre île, avec les zones rocheuses et sableuses près de l’océan

» : Pour se focaliser uniquement sur les abords de votre île, avec les zones rocheuses et sableuses près de l’océan Une zone spécifique avec l’option « Je vais te montrer » : Cela vous permettra de nettoyer seulement un endroit indiqué. On vous explique

Si vous prenez cette dernière option, Resetti vous donnera un émétteur-récepteur. Dirigez-vous vers l’endroit que vous souhaitez nettoyer, utilisez-le pour que Resetti vienne, et vous aurez donc le loisir de positionner la zone déliminitée à nettoyer comme vous le souhaitez.

Notez que comme évoqué, il ne débarasse pas certains éléments, comme les coquillages, les maisons ou les buissons. Ensuite, lorsque vous faites appel à lui, il vous demandera si vous souhaitez garder vos fleurs, les ranger ou les jetter. Même question pour les motifs personnalisés. Et mieux encore, avant de valider définitivement le nettoyage d’une zone, il vous demandera confirmation en vous proposant un aperçu avant de lancer les travaux. Vous pouvez avoir un exemple sur nos captures d’écran, avec un avant/après, en laissant les fleurs et motifs d’une zone.

Indisponibilité de Resetti certains jours

Notre ami est disponible tous les jours, 24 heure sur 24 et pourra donc nettoyer votre île quand vous le souhaitez. Enfin, presque puisqu’il est impossible de faire appel à ces services pendant des événements spéciaux ou les festivals. Logique me direz-vous puisque certaines parties de l’île sont décorées à ce moment-là. Il faudra donc patienter encore un peu.

Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, on vous renvoie vers notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons. On vous liste les poissons et les insectes ou comment marchent les navets.