Animal Crossing: New Horizons va recevoir une version Switch 2 avec des nouveautés, en marge d’une mise à jour gratuite

Une version payante qui ajoute quelques fonctionnalités

Et pour nous présenter tout cela, il fallait bien une vidéo de 12 minutes pour la version Switch 2 d’Animal Crossing: New Horizons, qui n’arrive pas seule. Parlons d’abord de la version Switch 2, qui améliorera l’aspect visuel du jeu et ses textures (4K en mode docké).

De plus, le mode souris des Joy-Con nouvelle génération sera ici compatible, ce qui sera particulièrement utile lorsque vous décorerez l’intérieur de votre maison. Le mode en ligne va profiter de la fonctionnalité Game Chat (avec une compatbilité avec la caméra Switch 2), et sur Switch 2, vous pourrez jouer jusqu’à 12 personnes, au lieu de 8.

Vous disposerez aussi d’un nouvel objet bien pratique, le mégaphone. Celui-ci va se baser sur le micro de la console et vous laissera par exemple appeler les habitants de l’île par leur prénom pour savoir où ils se trouvent.

Cette version Switch 2 d’Animal Crossing: New Horizons sera disponible dès le 15 janvier 2026, aussi bien dans une édition physique qu’en version numérique. Si vous possédez la version Switch du jeu, vous pourrez payer une mise à niveau pour obtenir la version Switch 2, qui serait au prix de 4,99 €.

Une mise à jour gratuite pour tout le monde

Et si vous n’avez pas de Switch 2, Nintendo a quand même pensé à vous. Une mise à jour 3.0 gratuite sera au programme, à la même date. Elle inclura notamment un hôtel géré par Amiral, qu’il faudra aider à aménager selon différents thèmes. En récompense, vous obtiendrez des tickets d’hôtel, vous donnant accès à des objets inédits, dont des objets Nintendo comme des consoles, avec des jeux jouables pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Vous pourrez fabriquer de nouveaux objets pour les partager avec le monde entier, ce qui fera augmenter la réputation de l’île.

L’espace de rangement sera quant à lui encore amélioré, jusqu’à pouvoir stocker 9 000 objets, ces derniers pouvant même être des arbres ou des fleurs. Resetti sera de retour pour déblayer votre jardin, afin de vous faciliter la vie.

Une nouvelle activité en lien avec vos rêves sera mis en place. Durant votre sommeil, vous accéderez à la Rêver’île, un mode de construction et de personnalisation avec beaucoup moins de contraintes, où vous pourrez même inviter vos amis. Tout le monde pourra ici mettre la main à la pâte, pour créer un havre de paix commun.

En plus des objets Nintendo évoqués plus hauts, des objets LEGO seront proposés, tandis qu’un scan d’amiboo Zelda vous donnera accès à des objets à l’image de cette licence (des tenues, des sons spéciaux, de la décoration…). Même chose pour Splatoon, avec Kara et Mara qui pourront visiter votre île.

Cette mise à jour 3.0 sera aussi bien disponible sur Switch que sur Switch 2. Animal Crossing: New Horizons a donc encore de beaux jours devant lui, et on imagine qu’un nouvel épisode n’est pas encore à l’ordre du jour.