Animal Crossing: New Horizons va recevoir une version Switch 2 avec des nouveautés, en marge d’une mise à jour gratuite

L’une des grandes passions de Nintendo durant l’ère Switch première du nom était de réaliser des portages de tous les jeux sortis sur Wii U. Voir Nintendo faire la même chose pour la Switch 2 avec la première Switch ne surprendra personne, étant donné que le constructeur peut ici simplement se contenter d’une mise à jour rapide sur sa dernière console. Il s’attaque aujourd’hui à l’un des plus grands succès de la Switch avec Animal Crossing: New Horizons, qui aura lieu aussi droit au traitement Switch 2 avec une mise à jour très, très, très complète.

Jaquette d'Animal Crossing : New Horizons
Animal Crossing : New Horizons
switch

Date de sortie : 20/03/2020

