La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons a un peu d’avance, puisqu’elle est disponible dès maintenant

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Vu par beaucoup comme « le jeu du confinement », Animal Crossing: New Horizons fait encore parler de lui presque six ans plus tard grâce à la sortie d’une version Switch 2 apportant quelques nouveautés. Nintendo n’a pour autant pas voulu laisser de côté tous les possesseurs du jeu sur la première Switch, et avait annoncé une mise à jour 3.0 gratuite qui viendrait elle aussi apporter un peu de contenu inédit en même temps que le portage Switch 2. Pas si en même temps que cela finalement, puisque cette update a quelques heures d’avance.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Animal Crossing : New Horizons
Animal Crossing : New Horizons
switch
switch 2

Date de sortie : 20/03/2020

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Animal Crossing: New Horizons va recevoir une version Switch 2 avec des nouveautés, en marge d’une mise à jour gratuite

switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Animal Crossing: New Horizons va recevoir une version Switch 2 avec des nouveautés, en marge d’une mise à jour gratuite

La Nintendo Switch Lite édition Animal Crossing: New Horizon est en promotion à moins de 200 €

switch
Image d\'illustration pour l\'article : La Nintendo Switch Lite édition Animal Crossing: New Horizon est en promotion à moins de 200 €

LEGO Animal Crossing : Les sets dévoilés, voici les prix, les contenus et la date de sortie

switch
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Animal Crossing : Les sets dévoilés, voici les prix, les contenus et la date de sortie

LEGO Animal Crossing officialisé avec une première vidéo, plusieurs sets à venir

switch
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Animal Crossing officialisé avec une première vidéo, plusieurs sets à venir
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Une plainte concernant le rachat d’Activision par Microsoft refait surface, menée par Embracer selon Bobby Kotick
Image d\'illustration pour l\'article : Une plainte concernant le rachat d’Activision par Microsoft refait surface, menée par Embracer selon Bobby Kotick
La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons a un peu d’avance, puisqu’elle est disponible dès maintenant
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons a un peu d’avance, puisqu’elle est disponible dès maintenant
Pas d’IA dans Warhammer, Games Workshop ne veut pas du tout de cet outil dans les œuvres autour de son univers
Image d\'illustration pour l\'article : Pas d’IA dans Warhammer, Games Workshop ne veut pas du tout de cet outil dans les œuvres autour de son univers
Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles
Genshin Impact passe à sa version 6.3 et ajoute l’un des personnages les plus attendus du jeu, Columbina
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact passe à sa version 6.3 et ajoute l’un des personnages les plus attendus du jeu, Columbina
High on Life 2 ajoute une version Switch 2, mais elle n’arrivera qu’au printemps
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : High on Life 2 ajoute une version Switch 2, mais elle n’arrivera qu’au printemps
Meta ferme ses studios Armature Studio (Resident Evil 4 VR), Sanzaru Games (Sly 4) et Twisted Pixel (Deadpool VR)
meta quest
Image d\'illustration pour l\'article : Meta ferme ses studios Armature Studio (Resident Evil 4 VR), Sanzaru Games (Sly 4) et Twisted Pixel (Deadpool VR)
Battlefield 6 : Après une première saison mitigée, la saison du jeu est repoussée de quelques jours
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 : Après une première saison mitigée, la saison du jeu est repoussée de quelques jours
Shift Up (Stellar Blade) pense que l’IA va être essentielle pour lutter à armes égales contre les studios chinois et américains
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Shift Up (Stellar Blade) pense que l’IA va être essentielle pour lutter à armes égales contre les studios chinois et américains
Tous les jeux Switch et Switch 2 à venir en 2026
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tous les jeux Switch et Switch 2 à venir en 2026
Josef Fares (Split Fiction, It Takes Two) défend Electronic Arts et ne veut pas voir les AAA disparaitre au profit des AA
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Josef Fares (Split Fiction, It Takes Two) défend Electronic Arts et ne veut pas voir les AAA disparaitre au profit des AA
Code Vein II s’offre un tour d’horizon en vidéo, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet action-RPG
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Code Vein II s’offre un tour d’horizon en vidéo, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet action-RPG
Les 7 jeux VR qu’il fallait faire en 2025
Image d\'illustration pour l\'article : Les 7 jeux VR qu’il fallait faire en 2025
Un nouveau jeu mobile Inazuma Eleven est annoncé tandis qu’Inazuma Eleven: Victory Road s’approche du million de ventes
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau jeu mobile Inazuma Eleven est annoncé tandis qu’Inazuma Eleven: Victory Road s’approche du million de ventes
Les sets LEGO Pokémon (Evoli, Pikachu…) sont en précommande, voici où les réserver au meilleur prix
Image d\'illustration pour l\'article : Les sets LEGO Pokémon (Evoli, Pikachu…) sont en précommande, voici où les réserver au meilleur prix
Ubisoft continue de licencier avec 55 postes supprimés chez Ubisoft Massive et Ubisoft Stockholm
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft continue de licencier avec 55 postes supprimés chez Ubisoft Massive et Ubisoft Stockholm
Nintendo ne peut pas encore dire si la Switch 2 va voir son prix augmenter à cause d’un marché très tendu
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo ne peut pas encore dire si la Switch 2 va voir son prix augmenter à cause d’un marché très tendu
Un Resident Evil Showcase est prévu pour cette semaine, avec du nouveau pour Resident Evil Requiem
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un Resident Evil Showcase est prévu pour cette semaine, avec du nouveau pour Resident Evil Requiem
ARC Raiders dépasse les 12,4 millions d’exemplaires vendus et est plus populaire que jamais
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARC Raiders dépasse les 12,4 millions d’exemplaires vendus et est plus populaire que jamais
Masters of Albion, le prochain jeu de Peter Molyneux (Fable), sortira le 22 avril
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Masters of Albion, le prochain jeu de Peter Molyneux (Fable), sortira le 22 avril
Maxis promet que les valeurs de la série Les Sims ne changeront pas avec le rachat d’Electronic Arts
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Maxis promet que les valeurs de la série Les Sims ne changeront pas avec le rachat d’Electronic Arts
My Hero Academia All’s Justice : On y a joué, que vaut cette adaptation de l’arc final du manga ?
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : My Hero Academia All’s Justice : On y a joué, que vaut cette adaptation de l’arc final du manga ?
Les premiers sets LEGO Pokémon sont là, avec Pikachu, Evoli, Dracaufeu, Tortank et Florizarre
Image d\'illustration pour l\'article : Les premiers sets LEGO Pokémon sont là, avec Pikachu, Evoli, Dracaufeu, Tortank et Florizarre
Anthem tire sa révérence aujourd’hui avec la fin des serveurs et l’impossibilité d’accéder au jeu
pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Anthem tire sa révérence aujourd’hui avec la fin des serveurs et l’impossibilité d’accéder au jeu