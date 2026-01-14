La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons a un peu d’avance, puisqu’elle est disponible dès maintenant

Replongez dans ce monde dès aujourd’hui

Initialement, la mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons devait arriver le même jour que la version Switch 2 du jeu, c’est-à-dire demain, le 15 janvier. Nintendo nous fait la surprise de prendre 24 heures d’avance puisque cette mise à jour est en effet déjà disponible sur Switch, comme a pu le constater Eurogamer. En allant regarde nous-mêmes sur l’eShop, nous avons pu vérifier que cette update était bel et bien déjà accessible, vous laissant profiter de toutes les nouveautés en avance.

Pour rappel, cette mise à jour 3.0 apportera pas mal de nouvelles choses, à commencer par un nouvel hôtel géré par Amiral, qui viendra vous demander un coup de main. Vous serez alors libres de gérer la décoration de plusieurs chambres selon des thèmes différents, ce qui vous permettra de récolter des tickets spéciaux donnant accès à des récompenses, comme de la déco à l’image de consoles et d’accessoires Nintendo, et même à l’effigie de Zelda ou Splatoon, à condition d’avoir les amiibo dédiés.

Vous pourrez aussi profiter d’un plus grand espace de rangement, tandis que Resetti viendra vous aider pour nettoyer votre jardin. En allant vous coucher, vous aurez également accès à la Rêver’île, un mode de construction et de personnalisation libre et sans trop de contrainte, à modeler seul ou à partager avec des amis.

Pour la version Switch 2 d’Animal Crossing: New Horizons, il faudra encore patienter quelques heures, celle-ci n’étant disponible qu’à partir de demain.