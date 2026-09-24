Où trouver tous les numéros de téléphone dans Silent Hill : Townfall ?

Pour vous aider à retrouver tous les numéros de téléphone de Silent Hill : Townfall et ainsi débloquer le succès/trophée « Appels compulsifs », retrouvez ci-dessous la liste de tous les numéros à ajouter dans votre répertoire, classés par ordre d’apparition au fil de votre progression dans le jeu.

(Article en cours de rédaction)

Partie 1 : Arrivée

Dès votre arrivée en ville, lisez l’affiche d’informations à l’intérieur de la cabine téléphonique qui se trouve sur la Grand-place de St. Amelia.

900 – Secours

010 – Opératrice

100 – Gardes-côtes / »Sauver votre peau » (sauvegarde)

Partie 2 : Zoé

En tant que Zoé, alors que vous tentez d’échapper aux ennemis et de vous frayer un chemin pour entrer dans le Centre médical de St. Amelia, lisez la note relative à la sécurité médicale du Dr Glenn affichée sur la fenêtre du local de sécurité, à l’entrée, pour ajouter ce numéro de téléphone dans votre répertoire.

496 0556 – Dr Glenn (joignable uniquement avec Zoé)

Partie 3 : Le Patient

S’obtient automatiquement – Juste après avoir administré les 3 médicaments au patient, Glenn vous demande de descendre dans l’unité Victoria, au sous-sol, pour aller chercher un kit d’intubation. Une bonne occasion pour lui de vous communiquer un nouveau numéro de téléphone au cours de la conversation.

5353 – Réserve du centre médical (joignable uniquement avec Zoé)

Partie 4 : Clara Woods

Au début du chapitre 10 « Recommencement », lisez l’affiche pour l’annuaire inversé dans la cabine téléphonique située à Atlas Square.

946 – Service d’annuaire inversé

Puis, appelez ce numéro pour en obtenir un autre dans la foulée, celui de votre précédent interlocuteur :

496 0112 – Inconnu

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.