Comment ouvrir le casier 75 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall ?

En arrivant au CEG Lockers de Silent Hill : Townfall, commencez par consulter les fichiers sur l’ordinateur, et notamment la liste des casiers occupés. Vous remarquez que 4 employés n’ont toujours pas vidé leur casier, y compris le casier 75 dont le code-barres est resté ici.

Mais peut-être avez-vous déjà ramassé le code-barres correspondant sur le comptoir juste derrière vous. Quoiqu’il en soit, il suffit de le scanner avec l’appareil pour obtenir le code 184.

Cherchez et ouvrez ensuite le casier 75 pour mettre la main sur le pistolet de détresse et quelques fusées. S’il peut servir d’arme à part entière, il offre également une possibilité de détourner l’attention des ennemis, ce qui n’est pas négligeable.

Qu’en est-il des autres casiers du CEG Lockers ? Vous pouvez le découvrir en jetant un coup d’œil à nos articles dédiées sur les casiers 17, 204 et 94. Pour le reste, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.