Comment ouvrir le casier 17 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall ?

Avant toute chose, consultez le mail relatif aux objets trouvés sur l’ordinateur du CEG Lockers de Silent Hill : Townfall, celui-ci affichant le code nécessaire pour déverrouiller le casier correspondant : 772. Entrez cette combinaison pour ouvrir le casier, et prenez les clés de maison de South Braes à l’intérieur…

Sans plus tarder, quittez cet endroit pour vous rendre au niveau supérieur, dans le quartier résidentiel réservé aux employés, et plus précisément au 5 South Braes. Une fois sur place, montez à l’étage et récupérez un premier indice sur le lit dans la première chambre : un magazine de jeux vidéo faisant la publicité d’une boutique informatique nommée Atlas Computers. Un détail à retenir précieusement pour la suite…

Puis, allez dans la seconde chambre et fouillez dans le tiroir de la table de chevet pour y récupérer une clé de boîtier à disquettes.

Passez ensuite dans le bureau, juste en face, et ouvrez le boîtier à disquettes. A l’intérieur, vous trouverez 3 disquettes. Essayez alors de les insérer une à une dans l’ordinateur pour découvrir qu’une erreur sur la deuxième disquette bloque le processus de décompression.

Reprenez la disquette défectueuse et rendez-vous donc chez Atlus Computers, et plus exactement dans l’arrière boutique. Là, ouvrez le boîtier à disquettes posé sur l’étagère afin de mettre la main sur le logiciel « Répar’Disque ». Mais à peine l’avez-vous trouvé qu’un ennemi débarque dans le magasin… Éliminez-le, puis retournez au 5 South Braes.

De nouveau dans le bureau, insérez le logiciel dans le lecteur de disquettes afin de réparer la deuxième disquette, puis relancez le processus de décompression depuis le début en utilisant les 3 disquettes. Une fois l’opération terminée, imprimez le document et prenez-le dans l’imprimante juste à côté.

Un document sur lequel figure le code 956 permettant de déverrouiller le boîtier noir posé sur la table, près du point de sauvegarde, et contenant un code-barres associé au fameux casier 17.

De retour au CEG Lockers, scannez le code-barres en question pour obtenir un autre code : 575. De là, ouvrez le casier 17 qui renferme des balles de revolver, un coupe-boulons et la première pièce d’un mécanisme nécessaire pour ouvrir la porte à Atlas Way.

Qu’en est-il des autres casiers du CEG Lockers ? Vous pouvez le découvrir en jetant un coup d’œil à nos articles dédiées sur les casiers 75, 204 et 94. Pour le reste, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.