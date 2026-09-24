Code du casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

0

Lors de la mission « Pièces manquantes », dans la partie 4 de Silent Hill: Townfall, vous découvrirez que certains employés du CEG Lockers n’ont toujours pas vidé leur casier. C’est notamment le cas du casier 17, qui appartient à un employé résidant du côté de South Braes. Mais comment trouver le code qui permet de l’ouvrir ? On vous explique la marche à suivre.

Le casier 17 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Comment ouvrir le casier 17 du CEG Lockers dans Silent Hill : Townfall ?

Avant toute chose, consultez le mail relatif aux objets trouvés sur l’ordinateur du CEG Lockers de Silent Hill : Townfall, celui-ci affichant le code nécessaire pour déverrouiller le casier correspondant : 772. Entrez cette combinaison pour ouvrir le casier, et prenez les clés de maison de South Braes à l’intérieur…

Sans plus tarder, quittez cet endroit pour vous rendre au niveau supérieur, dans le quartier résidentiel réservé aux employés, et plus précisément au 5 South Braes. Une fois sur place, montez à l’étage et récupérez un premier indice sur le lit dans la première chambre : un magazine de jeux vidéo faisant la publicité d’une boutique informatique nommée Atlas Computers. Un détail à retenir précieusement pour la suite…

Puis, allez dans la seconde chambre et fouillez dans le tiroir de la table de chevet pour y récupérer une clé de boîtier à disquettes.

Passez ensuite dans le bureau, juste en face, et ouvrez le boîtier à disquettes. A l’intérieur, vous trouverez 3 disquettes. Essayez alors de les insérer une à une dans l’ordinateur pour découvrir qu’une erreur sur la deuxième disquette bloque le processus de décompression.

Reprenez la disquette défectueuse et rendez-vous donc chez Atlus Computers, et plus exactement dans l’arrière boutique. Là, ouvrez le boîtier à disquettes posé sur l’étagère afin de mettre la main sur le logiciel « Répar’Disque ». Mais à peine l’avez-vous trouvé qu’un ennemi débarque dans le magasin… Éliminez-le, puis retournez au 5 South Braes.

De nouveau dans le bureau, insérez le logiciel dans le lecteur de disquettes afin de réparer la deuxième disquette, puis relancez le processus de décompression depuis le début en utilisant les 3 disquettes. Une fois l’opération terminée, imprimez le document et prenez-le dans l’imprimante juste à côté.

Un document sur lequel figure le code 956 permettant de déverrouiller le boîtier noir posé sur la table, près du point de sauvegarde, et contenant un code-barres associé au fameux casier 17.

De retour au CEG Lockers, scannez le code-barres en question pour obtenir un autre code : 575. De là, ouvrez le casier 17 qui renferme des balles de revolver, un coupe-boulons et la première pièce d’un mécanisme nécessaire pour ouvrir la porte à Atlas Way.

Qu’en est-il des autres casiers du CEG Lockers ? Vous pouvez le découvrir en jetant un coup d’œil à nos articles dédiées sur les casiers 75, 204 et 94. Pour le reste, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Code du casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Code du casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Code du casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code du casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) – Silent Hill : Townfall

Où trouver les 3 médicaments dans le centre médical – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Où trouver les 3 médicaments dans le centre médical – Silent Hill : Townfall
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Phoenix Wright vous fait vivre l’expérience du tribunal comme vous y étiez avec un portage VR de Dual Destinies
meta quest
Phoenix Wright vous fait vivre l’expérience du tribunal comme vous y étiez avec un portage VR de Dual Destinies
Bethesda promet qu’Obsidian ne va pas perdre son « identité créative » maintenant que le studio a été transféré
Bethesda promet qu’Obsidian ne va pas perdre son « identité créative » maintenant que le studio a été transféré
EA Sports FC 27 : « C’est notre promesse aux fans », ce que The Grounds ne fait pas encore et ce qu’il veut devenir
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 : « C’est notre promesse aux fans », ce que The Grounds ne fait pas encore et ce qu’il veut devenir
EA Sports FC 27 dévoile la deuxième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la deuxième Team Of The Week
Un nouveau brevet déposé par Microsoft fait beaucoup réagir, puisqu’il propose d’afficher de la pub dans vos jeux à des moments clés
Un nouveau brevet déposé par Microsoft fait beaucoup réagir, puisqu’il propose d’afficher de la pub dans vos jeux à des moments clés
Shift Up a failli tomber à court de trésorerie durant le développement de Stellar Blade, qui aurait pu ne jamais voir le jour
pc ps5 switch 2
Shift Up a failli tomber à court de trésorerie durant le développement de Stellar Blade, qui aurait pu ne jamais voir le jour
La version 1.0 de Titan Quest II sera lancée au tout début de l’année 2027, après plus d’un an d’accès anticipé
pc ps5 xbox series
La version 1.0 de Titan Quest II sera lancée au tout début de l’année 2027, après plus d’un an d’accès anticipé
Suite aux fusions et aux reventes, il ne reste plus que 3 Xbox Game Studios majeurs nommés comme tels
xbox series
Suite aux fusions et aux reventes, il ne reste plus que 3 Xbox Game Studios majeurs nommés comme tels
Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails
pc
Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails
SEGA aurait pu enterrer la licence Sonic, mais le premier film aurait sauvé le hérisson bleu
Film Sonic
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu
pc xbox series
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu
À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés
pc ps5 xbox series
À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés
The Blood of Dawnwalker recevra son premier gros patch en octobre, un mode New Game+ est à l’étude
pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-lacra
L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2
pc ps4 xbox one ps3 xbox 360
L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2
Aniimo se lance aujourd’hui également sur mobiles, tous les détails de cette première mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
pc ps5 xbox series
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
xbox series
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
Injustice 3 paraît de plus en plus probable avec une fuite qui suggère la présence de deux personnages au casting
ios android ps4 xbox one
Injustice 2
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
xbox series
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
ps5
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
pc ps5 xbox series switch 2
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures