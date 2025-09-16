Le directeur créatif de Hell is Us revient sur les complications liées à la sortie surprise de Hollow Knight Silksong

L’enfer pour les autres

Jacques-Belletête est revenu sur le sujet dans une interview chez Friends Per Second, le podcast de la chaîne SkillUp (relayé par IGN). Il décrit Hollow Knight Silksong comme « le GTA 6 des indés », dont la sortie impacte forcément tout le calendrier. Et le directeur créatif pense que cette stratégie est un peu cruelle pour la compétition, non pas pour Hell is Us (qui avait droit à une bonne campagne publicitaire), mais pour les autres jeux indépendants dont la visibilité est déjà réduite :

« Quand on sait qu’on est aussi grand, je trouve qu’un shadow drop, c’est un peu comme… waouh. En tant que “GTA 6 indé”… faire un shadow drop comme ça, c’est un peu cruel. »

Il est vrai que beaucoup d’indépendants ont revus leurs plans suite à cette annonce, et même chez Rogue Factor, la question s’est posée, mais cela aurait été trop compliqué et le studio avait l’espoir de s’en sortir malgré cela :

« Après des échanges d’e-mails, de SMS et de messages entre beaucoup de gens, entre nous et notre éditeur – c’était un vrai problème – nous avons décidé de maintenir la date, et j’en suis ravi. […] Le plus pénible, c’est qu’il faut rembourser ses précommandes quand on fait ça, non ? C’est la vraie question : “Comment vas-tu faire ?” . On ne s’est pas dit : “Oh mon Dieu, on est obligés de le faire, mais on ne peut pas à cause de ça.” On s’est dit : “Non, je pense qu’on peut s’en sortir malgré tout.” »

Et il continue en reconnaissant que de toute façon, l’industrie est si prolifique en ce moment qu’il n’y a jamais de bonne période pour lancer un jeu :

« Honnêtement, il n’y avait pas que Silksong, il y avait Cronos: The New Dawn, c’était une période chargée. C’est le problème aujourd’hui : avoir une fenêtre où l’on est quasiment seul est presque impossible. Il y a 15 ans, le milieu et la fin de l’été étaient toujours une période creuse. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. C’est juste une folie constante. »

Difficile de lui donner tort lorsque l’on voit l’état du calendrier de fin d’année, qui sera sans répit pour nos finances. Pour en savoir davantage sur Hell is Us, n’hésitez pas à consulter notre test et notre guide complet.