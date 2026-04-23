Saros nous rappelle qu’il sort dans une semaine grâce à son trailer de lancement

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Le grand retour de Housemarque se prépare activement avec un Saros tout proche de sa sortie. En attendant la publication des tests du jeu, le studio et PlayStation dévoilent aujourd’hui une toute dernière bande-annonce pour convaincre les derniers récalcitrants, tout en rendant l’attente encore plus insoutenable pour celles et ceux qui étaient déjà conquis.

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Jaquette de Saros
Saros
ps5

Date de sortie : 30/04/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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