Saros nous rappelle qu’il sort dans une semaine grâce à son trailer de lancement

Un dernier trailer avant l’éclipse

L’aventure d’Arjun Devraj (ici interprété par le génial Rahul Kohli) est sur le point de débuter, et cette ultime bande-annonce de Saros nous en donne un dernier aperçu avant que l’on puisse découvrir tout cela manette en mains. On profite également ici de la VF française, qui semble à première vue très réussie.

Ce trailer se concentre donc sur le scénario du jeu, qui nous demande d’incarner un soldat à la recherche de réponses sur l’étrange planète Carcosa. Être ici semble conférer des pouvoirs hors du commun à notre protagoniste, qui devra les utiliser pour affronter des tas d’aliens peu commodes tout en gérant les états d’âme des membres de l’Echelon IV, qui nous feront la causette entre deux runs. Reste maintenant à voir si la dimension narrative du jeu sera l’un de ses points forts. Pour le savoir, restez bien connectés, notre petit doigt nous dit que vous le saurez très bientôt grâce à un test qui pourrait ne plus trop tarder.

Saros sera disponible dès le 30 avril en exclusivité sur PlayStation 5.