Games Made in France : Voici le planning complet de l’édition 2026
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Rédigé par Jordan
Que les amoureux et amoureuses du jeu vidéo français se réjouissent, Games Made in France fait son grand retour cette semaine. L’événement mettant en valeur les productions du terroir revient pour trois jours de découverte et d’échanges avec les artistes qui font rayonner le jeu français à travers le monde. On connaissait déjà le line-up de cette année, mais cette fois-ci, place au programme complet afin de bien planifier votre week-end.
Le programme complet de Games Made in France 2026
Les festivités de l’événement Games made in France débuteront ce vendredi 24 avril et s’étaleront jusqu’au dimanche 26 avril, et le programme promet d’être très chargé. Chaque après-midi jusqu’à tard le soir, vous pourrez découvrir des tas de jeux français, tout en écoutant les artistes derrière chaque projet vous raconter leurs histoires. Le tout démarrera ce vendredi à 18h30 avec une soirée de lancement, avant de rentrer directement dans le vif du sujet avec un invité de marque, Asobo Studio, qui viendra évoquer sa saga phare A Plague Tale.
Voici le programme complet de Games Made in France 2026
Vendredi 24 avril
- 18h : Soirée de lancement
- 18h35-19h10 : Masterclass A Plague Tale / Asobo
- 19h20-19h45 : Battlestar Galactica: Scattered Hopes
- 19h55-20h30 : Knightstones
- 20h40-21h15 : Endless Legends II
- 21h25-21h40 : Tides of Tomorrow
- 21h50-22h05 : The Witch’s Bakery
- 22h10-22h25 : Dissimilar
- Clôture de la soirée de lancement
Samedi 25 avril
- 13h30 : Interview Push Start
- 14h : La Minute Terroir avec Push Start, Game Only, Collectif Bouftang et Capital Games
- 15h15-15h35 : Maseylia: Echoes of the Past
- 15h35-15h55 : Adorable Adventures
- 16h-16h20 : Wavekin
- 16h20-16h40 : Don’t Fall
- 16h50-17h10 : Micromega
- 17h10-17h30 : Darwin’s Paradox!
- 13h35-17h55 : Yerba Buena
- 18h-18h30 : The Merlies
- 18h35-18h55 : Wonderfall
- 19h-19h30 : Starshop Troopers: Ultimate Bug War!
- 19h30-20h : Fading Echo
- 20h10h-20h40 : Absolum
- 20h40-21h10 : Dive or Die Children of Rain
- 21h30-21h50 : Clean Up Earth
- 21h55-22h10 : Sovereign Tower
- 22h15-22h35 : VYDER
- 22h40-23h : Ancestral Players
- 23h-23h20 : Tavrn’s Takedown Naheulbeuk
- 23h20-23h40 : Sydless
Dimanche 26 avril
- 13h30 : Table ronde avec Women in Games et Afrogameuses
- 14h30 : La Minute Terroir avec East Games, Game IN, SO Games et Atlangames
- 15h30-17h : Concours jeux étudiants
- 17h05-17h25 : Eona
- 17h25-17h45 : Furyball – Rogue Revenge
- 17h50-18h10 : Aphelion
- 18h20-18h50 : Flying Oak Games et ARTE
- 18h55-19h25 : Hellslave 2
- 19h30-20h : Terrinoth: Heroes of Descent
- 20h-20h30 : Tom The Postgirl
- 20h45-21h15 : Sintopia
- 21h20-21h40 : Astral Ascent
- 21h45-22h05 : Un projet Goblinz Studio
- 22h10-22h30 : Appulse
- 22h35-22h55 : Pirates: Rogue’s Fortune
- Soirée de clôture
Tout cela sera à suivre sur l’habituelle chaîne de MisterMV.
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