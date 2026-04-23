Games Made in France : Voici le planning complet de l’édition 2026

Le programme complet de Games Made in France 2026

Les festivités de l’événement Games made in France débuteront ce vendredi 24 avril et s’étaleront jusqu’au dimanche 26 avril, et le programme promet d’être très chargé. Chaque après-midi jusqu’à tard le soir, vous pourrez découvrir des tas de jeux français, tout en écoutant les artistes derrière chaque projet vous raconter leurs histoires. Le tout démarrera ce vendredi à 18h30 avec une soirée de lancement, avant de rentrer directement dans le vif du sujet avec un invité de marque, Asobo Studio, qui viendra évoquer sa saga phare A Plague Tale.

Voici le programme complet de Games Made in France 2026

Vendredi 24 avril

18h : Soirée de lancement

18h35-19h10 : Masterclass A Plague Tale / Asobo

19h20-19h45 : Battlestar Galactica: Scattered Hopes

19h55-20h30 : Knightstones

20h40-21h15 : Endless Legends II

21h25-21h40 : Tides of Tomorrow

21h50-22h05 : The Witch’s Bakery

22h10-22h25 : Dissimilar

Clôture de la soirée de lancement

Samedi 25 avril

13h30 : Interview Push Start

14h : La Minute Terroir avec Push Start, Game Only, Collectif Bouftang et Capital Games

15h15-15h35 : Maseylia: Echoes of the Past

15h35-15h55 : Adorable Adventures

16h-16h20 : Wavekin

16h20-16h40 : Don’t Fall

16h50-17h10 : Micromega

17h10-17h30 : Darwin’s Paradox!

13h35-17h55 : Yerba Buena

18h-18h30 : The Merlies

18h35-18h55 : Wonderfall

19h-19h30 : Starshop Troopers: Ultimate Bug War!

19h30-20h : Fading Echo

20h10h-20h40 : Absolum

20h40-21h10 : Dive or Die Children of Rain

21h30-21h50 : Clean Up Earth

21h55-22h10 : Sovereign Tower

22h15-22h35 : VYDER

22h40-23h : Ancestral Players

23h-23h20 : Tavrn’s Takedown Naheulbeuk

23h20-23h40 : Sydless

Dimanche 26 avril

13h30 : Table ronde avec Women in Games et Afrogameuses

14h30 : La Minute Terroir avec East Games, Game IN, SO Games et Atlangames

15h30-17h : Concours jeux étudiants

17h05-17h25 : Eona

17h25-17h45 : Furyball – Rogue Revenge

17h50-18h10 : Aphelion

18h20-18h50 : Flying Oak Games et ARTE

18h55-19h25 : Hellslave 2

19h30-20h : Terrinoth: Heroes of Descent

20h-20h30 : Tom The Postgirl

20h45-21h15 : Sintopia

21h20-21h40 : Astral Ascent

21h45-22h05 : Un projet Goblinz Studio

22h10-22h30 : Appulse

22h35-22h55 : Pirates: Rogue’s Fortune

Soirée de clôture

Tout cela sera à suivre sur l’habituelle chaîne de MisterMV.