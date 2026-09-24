Où trouver les 3 médicaments dans le centre médical de Silent Hill : Townfall

Tout d’abord, montez directement au 1er étage par les escaliers pour rejoindre l’accueil de l’unité Chapman. Là, consultez les e-mails sur l’ordinateur pour trouver les notes quotidiennes concernant le statut des perfusions, et indiquant qu’il y a du dextracyclate dans la zone 6.

Dans la foulée, fouillez le bureau juste en face pour trouver un code épinglé sur un tableau (2605), et qui semble déverrouiller l’accès aux archives situées au rez-de-chaussée.

Là-bas, fouillez l’armoire grise pour trouver une dose d’hydroxalène dans une petite malette de secours verte.

Enfin, filez à l’autre bout du rez-de-chaussée pour rejoindre la pharmacie et trouver une dose de tensobromide dans une autre petite malette de secours verte.

Ces 3 médicaments en poche, retournez auprès du Patient dans la salle de chirurgie pour lui administrer le traitement via le système de pompes à perfusion. Pour cela, consultez de nouveau l’ordinateur et référez-vous au tableau pour connaître les posologies précises, sachant que le Patient pèse 88 kg d’après les informations écrites sur le tableau blanc.

Repérez ensuite les 3 pompes à perfusion et définissez les débits suivants :

15 mg de dextracyclate (2.5 mg/ml)

de dextracyclate (2.5 mg/ml) 8 mg de tensobromide

de tensobromide 7 mg d’hydroxalène (3 mg/ml)

Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu’à démarrer les perfusions à l’aide du boîtier posé sur la tablette en inox pour ensuite recevoir les nouvelles consignes du Dr Glenn.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.