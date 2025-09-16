Tous les Collectors du Quartier Terminus – Borderlands 4
Publié le :
Rédigé par driehuur
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, c’est pourquoi nous vous aidons à mettre la main dessus en vous dévoilant l’emplacement de chacun d’entre eux dans le Quartier Terminus.
Où trouver tous les Collectors du Quartier Terminus ?
En cours de rédaction
- Guide du petit Archeur 1/1
- Enregistrements ECHO 1/14
- Enregistrements ECHO 2/14
- Enregistrements ECHO 3/14
- Enregistrements ECHO 4/14
- Enregistrements ECHO 5/14
- Enregistrements ECHO 6/14
- Enregistrements ECHO 7/14
- Enregistrements ECHO 8/14
- Enregistrements ECHO 9/14
- Enregistrements ECHO 1014
- Enregistrements ECHO 11/14
- Enregistrements ECHO 12/14
- Enregistrements ECHO 13/14
- Enregistrements ECHO 14/14
- Vieille puce Delta 1/3
- Vieille puce Delta 2/3
- Vieille puce Delta 3/3
- Coffre des Electi 1/1
- Capsule égarée 1/1
- Haut-parleur de propagande 1/2
- Haut-parleur de propagande 2/2
- Evocarium 1/1
- Symbole de l’Arche 1/2
- Symbole de l’Arche 2/2
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Date de sortie : 12/09/2025