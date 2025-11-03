Aider Max Sky à faire décoller son méca

Point de départ : Max Sky, via une console, au nord-est du Sous-laboratoire Hydrus

Pré-requis : Terminer la mission principale « Effondrement »

Après avoir interagi avec la console, partez en direction du sud-est pour rejoindre l’entrée de l’usine de batterie. Essayez donc d’ouvrir la porte en utilisant le boitier à droite pour avoir affaire à une vague de soldats de l’Ordre. Sur le coup, Max vous demande alors de vous rendre à plusieurs endroits dans tout Dominion pour récupérer des composants (réservoir de plasma, bobines thermiques, onduleur thermique, carburant à ions, mèche). Ne tenez pas compte de ces objectifs et attendez un petit moment pour qu’il se souvienne enfin du code permettant d’ouvrir la porte.

A l’intérieur de l’usine de batterie, suivez votre boussole tout en éliminant les ennemis sur votre passage jusqu’à vous mener devant une grille de ventilation. Arrachez la grille à l’aide de votre grappin et laissez-vous tomber pour atterrir dans un endroit infesté d’Atropées, puis ressortez en vous hissant par le conduit de l’autre côté.

Avancez ensuite en suivant de nouveau l’indicateur de votre boussole, puis montez à l’échelle un peu plus loin. Planez jusqu’à la grille et déplacez-vous à droite pour remonter sur une plateforme. De là, levez les yeux pour apercevoir un point d’accroche vous permettant de grimper davantage, et suivez enfin le couloir pour arriver dans la salle de contrôle où vous attendent de nombreux ennemis.

Une fois la zone nettoyée, il s’agit d’activer la première batterie externe au niveau de la passerelle supérieure dans le coin sud-est en appuyant sur le bouton, ce qui fait apparaître une nouvelle vague d’ennemis. Repérez ensuite une autre console dans le coin nord-ouest de la zone cette fois, et appuyez sur le bouton pour activer la deuxième batterie externe. Enfin, activez la troisième et dernière batterie externe à l’endroit indiqué par votre boussole pour faire face à une énième vague de soldats de l’Ordre.

Il ne vous reste alors plus qu’activer les distributeurs de batteries à l’ordonite sur une plateforme en hauteur, avant de quitter les lieux par la porte ouest.

Un peu plus loin, vous arrivez devant une porte verrouillée mais qu’il est possible d’ouvrir en plaçant une batterie à l’ordonite à l’endroit indiqué, une batterie que vous pouvez trouver juste sur votre droite.

Enfin, retournez voir Max Sky et insérez une batterie à l’ordonite dans le dos du méca, puis allumez le réacteur d’ordonite en appuyant sur le bouton juste en dessous.

Retirez ensuite les caches des deux propulseurs de chaque côté avec votre grappin, avant d’ouvrir le toit en actionnant l’interrupteur à l’endroit indiqué. Puis, assistez au décollage pour terminer la mission.

Récompense : XP + Argent + Pistolet peu commun à très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.