Régler le problème avec les armes Tediore

Point de départ : Émile, à l’Avènement du Crépuscule

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »

À peine Émile a-t-il terminé de vous exposer la situation qu’une armée de Rat-a-tats, autrement dit des armes sur pattes, repasse à l’attaque. Après l’avoir repoussé, allez voir Chacha non loin de là dans sa résidence qui vous demande de vous rendre à la réserve de munitions située au sud-ouest du camp.

Là-bas, éliminez d’autres Rat-a-tats et désactivez la barrière bloquant l’accès à la réserve de munitions en détruisant un premier générateur sur le toit d’un coup de fusil plein placé, puis un second à l’intérieur de la cabane perchée juste en face.

Entrez ensuite dans la réserve et prenez les Tedi-box avant de filer en direction de l’ouest pour les placer à l’endroit indiqué. Il ne vous reste plus qu’à vous en servir pour capturer 5 armes Tediore en jetant les Tedi-box sur eux.

C’est alors que la Team Bombe, Jake et Josey, vous prend en embuscade, non sans faire penser à une certaine Team Rocket dans Pokémon d’ailleurs… Toujours est-il qu’il s’agit de vous en débarrasser pour recevoir un nouvel objectif, celui de rejoindre le Fond du Trou. Et pourquoi pas prendre le temps d’aller capturer 6 autres armes Tediore dans la forêt au nord juste avant, ceci afin de compléter l’objectif optionnel.

Sinon, une fois sur place, au niveau de la Banque Nuageuse, détruisez autant d’armes que possible dans la zone d’objectif jusqu’à devoir combattre Pew et son armée non loin de là, sur une plateforme en hauteur. Après le combat, repérez la flèche lumineuse rose dans un coin, et montez à l’échelle pour ensuite planer jusqu’au bâtiment de la REN de l’autre côté.

Avancez pour affronter PEWPEW, le seul moyen de le vaincre étant de tirer dessus pour l’immobiliser et ensuite l’achever au corps-à-corps. Pour finir, approchez-vous de l’ordinateur au fond de la pièce et piratez-le pour réinitialiser le noyau de PEWPEW et mettre un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil d’assaut peu commun à très rare + Style de Chasseur de l’Arche + Couleur de l’ECHO-4

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.