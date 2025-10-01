Tous les Collectors de la Dominion Supérieure – Borderlands 4
Rédigé par driehuur
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, ce qui nous donne une bonne raison de vous révéler l’emplacement de tous ceux qu’il est possible de trouver dans la Dominion Supérieure.
Où trouver tous les Collectors de la Dominion Supérieure ?
- Enregistrement ECHO 1/2
- Enregistrement ECHO 2/2
- Symbole de l’Arche 1/2
- Symbole de l’Arche 2/2
Date de sortie : 12/09/2025