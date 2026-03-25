Age of Mythology: Retold : Le DLC « Obsidian Mirror » centré sur la mythologie aztèque sortira le 21 avril sur PC et consoles

Un célèbre panthéon du Nouveau Monde arrive très bientôt dans le STR

Présenté comme un contenu additionnel plus « audacieux » que les précédents, celui-ci nous invitera à prendre le contrôle des Aztèques dont le gameplay reposera essentiellement sur les thématiques du « sacrifice, de l’illusion et du cycle perpétuel de la vie et du pouvoir ». Concrètement, ça signifie qu’il faudra apprendre à tendre des embuscades, manipuler nos adversaires et exploiter leur force vitale afin d’obtenir des faveurs divines et asseoir sa domination sur le champ de bataille. Par ailleurs, il sera aussi possible de bâtir des tours à partir des corps de nos ennemis vaincus au combat à priori.

Côté divinités, douze seront présentes au total, dont trois majeures : Quetzalcoatl, le serpent à plumes qui boostera notamment le développement de notre population, Tezcatlipoca, le « Miroir Fumant » qui invoquera pour nous des esclaves venus du royaume des morts et rendra nos pouvoirs d’illusion plus efficaces, et Huitzilopochtli, dieu du soleil et de la guerre qui nous accordera une puissance militaire dévastatrice, à condition de ne pas lésiner sur les sacrifices. Quant aux neuf autres divinités mineures, nous lier à elles nous fera bénéficier également d’avantages in-game divers et variés, dont des unités mythiques uniques.

Outre tous ces ajouts, ce DLC sera l’occasion de participer à une campagne inédite et originale. Composée de douze missions scénarisées, elle nous plongera au cœur du conflit divin opposant les adorateurs de Quetzalcoatl, Tezcatlipoca et Huitzilopochtli.

Rendez-vous dans environ un mois pour découvrir l’extension « Obsidian Mirror » d’Age of Mythology: Retold sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.