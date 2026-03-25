FIFA Heroes : Le jeu de foot arcade dévoile sa date de sortie et un premier trailer de gameplay sur PC et mobiles

Lancement prévu le 28 avril sur PC, iOS et Android

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette production, elle nous invitera essentiellement à participer à des matchs de foot en 5v5 en ligne contre d’autres joueurs et joueuses à travers le monde. Chaque rencontre durera environ 90 secondes seulement et nous demandera de tirer parti des spécificités de chaque membre de notre équipe, par le biais d’un gameplay à la fois « dynamique et frénétique », pour espérer l’emporter et atteindre le meilleur classement au terme de chaque saison.

S’adressant à un public aussi large que possible, le roster sera particulièrement varié puisqu’il réunira d’anciennes et actuelles stars du ballon rond, des mascottes historiques de la Coupe du monde de football, ainsi que des personnages fictifs plus ou moins populaires issus de la pop culture. L’occasion donc de voir s’écharper sur le terrain la légende Diego Maradona, le dieu nordique du Tonnerre Thor, ou encore le Roi Singe de la mythologie chinoise Sun Wukong, en vue de marquer un but.

Rendez-vous fin avril pour découvrir FIFA Heroes sur PC, iOS et Android. Pour rappel, le titre arrivera également plus tard, à une date indéterminée, sur les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. S’il vous intéresse, notez que plus d’informations seront partagées sur ses modes de jeu, mécaniques de gameplay et personnages jouables très prochainement par les développeurs. A suivre ?