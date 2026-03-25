Nintendo change le prix des jeux Switch 2 en Amérique du Nord : le dématérialisé est désormais différent du physique

Des prix désormais similaires aux marchés asiatiques et européens

Jusqu’à présent, chez nos voisins d’Outre-Manche, Nintendo proposait généralement ses jeux au même prix, qu’ils soient achetés en boîte ou en version dématérialisée. Ce ne sera plus le cas très bientôt. Dès les précommandes de Yoshi and the Mysterious Book, premier titre concerné, les versions numériques auront un prix conseillé différent des versions physiques.

Ces dernières seront logiquement plus coûteuses que les versions numériques, comme le montrent les précommandes du jeu Yoshi.

Yoshi and the Mysterious Book is $59.99 digital / $69.99 physical https://t.co/gp3DkYPOBC pic.twitter.com/vI2SEObSOH — Nintendeal (@Nintendeal) March 25, 2026

Nintendo précise que cette évolution reflète simplement les coûts différents de production et de distribution entre les deux formats. On rappelle que les versions physiques nécessitent notamment la production des cartouches, le packaging, la logistique et la distribution. À l’inverse, le format numérique repose principalement sur la distribution en ligne via le Nintendo eShop.

En Europe, la différenciation est déjà en vigueur (avec également une différence de 10€ entre les versions), même si elle reste moins visible en raison de distributeurs qui vendent rarement les jeux aux prix conseillés en rognant sur leurs marges (le jeu vidéo étant souvent utilisé comme produit d’appel).

Même si le marché américain ne semble pas aussi fructueux qu’espéré pour Nintendo selon les informations de Bloomberg, il demeure l’un des plus importants pour la firme. En tout cas, cette décision marque une évolution notable et ravive le débat autour de la valorisation des versions numériques par rapport aux jeux physiques, notamment en ce qui concerne la préservation des œuvres et le marché de l’occasion.