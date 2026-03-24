Fortnite va voir trois de ses modes disparaître, à savoir Rocket Racing, Frénésie classé et Festival Scène Royale

C’est la fin pour ces trois jeux/modes Fortnite

Epic Games vient tout juste d’annoncer le renvoi de plus de 1 000 personnes, dans le but de réaliser de grandes économies. Comme renvoyer tout ce beau monde ne suffit pas, il souhaite aussi mettre fin à des projets qui ne sont plus aussi rémunérateurs qu’avant.

Cela commence donc par la fin de Rocket Racing, dès le mois d’octobre 2026. Epic Games indique que cette lente mise à mort débutera dès la semaine prochaine avec la fin des quêtes, et si vos véhicules seront encore présents, il faudra vous préparer à dire au revoir à ce contenu autonomobile. La sentence est la même pour Frénésie classé, qui sera quant à lui retiré bien plus tôt, le 16 avril prochain. Quant à Scène Royale, la partie la plus musicale du jeu, la fin du show aura aussi lieu le 16 avril. Notez qu’il s’agit là du mode PvP avec 4 équipes, tandis que Fortnite Festival reste quant à lui sain et sauf.

De grosses coupes qui sont en lien avec la baisse de fréquentation enregistrée sur Fortnite chez Epic Games, et ce même si le titre reste encore le plus populaire de sa catégorie.