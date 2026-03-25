Sonic Frontiers Definitive Edition aurait fuité : un retour du jeu en 2026 ?

EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°28

Nintendo change le prix des jeux Switch 2 en Amérique du Nord : le dématérialisé est désormais différent du physique

Crimson Desert : Pearl Abyss rebondit en bourse grâce aux très bonnes ventes du jeu

FIFA Heroes : Le jeu de foot arcade dévoile sa date de sortie et un premier trailer de gameplay sur PC et mobiles

Square Enix est l’éditeur le mieux noté sur Metacritic en 2025

Tomodachi Life: Une vie de rêve vous laisse l’essayer le temps d’une démo, disponible sur l’eShop

Super Mario Bros. Wonder + Rendez-vous au Parc Bellabel : Notre avis sur la mouture Nintendo Switch 2 de l’aventure au Royaume des Fleurs

Age of Mythology: Retold : Le DLC « Obsidian Mirror » centré sur la mythologie aztèque sortira le 21 avril sur PC et consoles

Piece by Piece : L’étonnante histoire de deux jeux avec le même nom lancés la même semaine, qui cartonnent l’un grâce à l’autre

Honkai Star Rail : La version 4.1 du jeu est maintenant disponible

Horizon Chase et Horizon Chase Turbo vont disparaitre de la circulation suite aux licenciements chez Epic Games

Marvel Rivals devrait bien arriver sur Nintendo Switch 2 d’ici quelques temps

Xbox : Asha Sharma chercherait à introduire un palier moins cher pour le Game Pass, et aussi à collaborer avec Netflix

New Super Lucky’s Tale débarque sur PlayStation 5 : Notre avis sur le portage boosté de l’aventure renardesque

VR Games Spring 2026 : Voici 13 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence bourrée de bons jeux VR

PlayStation ferme le studio Dark Outlaw Games, fondé l’année dernière par un vétéran de Call of Duty

Pokémon Champions arrive le 8 avril sur Switch et Nintendo Switch 2

La licence Payday s’essaye à la VR avec Payday: Aces High, qui sortira cette année sur les casques SteamVR et Quest

Le FPS en noir et blanc MOUSE: P.I. for Hire décroche une édition physique, qui aura cependant un peu de retard

Fortnite va voir trois de ses modes disparaître, à savoir Rocket Racing, Frénésie classé et Festival Scène Royale

Epic Games (Fortnite) licencie 1 000 employés et promet que ce n’est pas lié à l’IA

Crimson Desert continue à séduire et dépasse les 3 millions de ventes