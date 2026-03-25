EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°28

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EA Sports FC 26 vient d’annoncer la Team Of The Week n°28. Comme à chaque fois, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.

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Jaquette d'EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
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Date de sortie : 26/09/2025

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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