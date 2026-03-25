Piece by Piece : L’étonnante histoire de deux jeux avec le même nom lancés la même semaine, qui cartonnent l’un grâce à l’autre

Meilleurs ensemble que séparés

Piece by Piece et Piece by Piece sont deux jeux différents. Le premier est un titre tout mignon dans lequel on suit un petit renard qui ouvre son échoppe et doit gérer les demandes de ses clients, tandis que le second est un jeu de plateforme mélangé à du puzzle dans lequel vous devez assembler les pièces pour avancer. En somme, en dehors de leur nom, les deux titres partagent peu de points communs.

Mais en voyant que les deux jeux sortaient avec quelques jours d’écart, la presse n’a pas manqué de relayer cette information, ce qui a permis aux deux titres de bénéficier d’un sacré coup de projecteur. Cela aurait pu s’arrêter là, jusqu’à ce que les deux studios décident de travailler main dans la main, plutôt que d’invisibiliser l’autre. Comme un Barbenheimer version jeu vidéo, qui n’aurait cette fois-ci pas besoin de trouver un nom qui réunirait les deux titres, Gamkat (et son distributeur No More Robots) et Neon Polygons ont eu la bonne idée de créer un bundle réunissant les deux jeux sur Steam, avec une petite réduction qui inciterait donc à acheter les deux Piece by Piece. Ce qui s’est révélé être un grand coup marketing.

Mike Rose de No More Robots explique que le lancement de Piece by Piece (le jeu tout mignon de gestion de boutiques) a eu droit à des chiffres corrects, sans être particulièrement bons. En voyant l’autre Piece by Piece être lancé dans la même période, l’idée d’un bundle est venue et a complètement changé la trajectoire des deux jeux :

« Lors de l’annonce initiale du jeu, nous avons constaté qu’un autre jeu, Piece by Piece, avait également été annoncé à peu près au même moment. Cela ne nous inquiétait pas trop, car nos sorties ne coïncidaient pas, ce qui risquait de créer de la confusion… Et ils ont annoncé leur date de sortie : deux jours après la nôtre. Ah. Ma première réaction a été de me dire que ce ne serait probablement pas un si gros problème. Puis, après avoir discuté avec les développeurs de l’autre jeu, on s’est dit qu’on pourrait peut-être tirer le meilleur parti de la situation. Du coup, on a regroupé les deux jeux dans un pack et on a appliqué une réduction de 10 % dessus, juste pour le plaisir. »

Résultat : le premier Piece by Piece s’est vendu trois fois plus qu’espéré, et 50% de ses ventes proviennent du bundle :

« 50 % des personnes ayant acheté notre jeu l’ont acquis en bundle avec l’autre Piece by Piece. Mais il ne s’agit pas uniquement du bundle : la notoriété du jeu a explosé et nous avons désormais un nombre impressionnant de wishlists que nous espérons convertir en ventes prochainement. Il est difficile de tirer une véritable leçon de tout cela, car nous n’avions rien prévu d’autre que de « faire au mieux dans une situation potentiellement mauvaise ». Mais j’imagine que c’est déjà une leçon en soi ? De bonnes choses peuvent arriver quand on essaie d’agir avec bienveillance face à des situations délicates ? Disons ça. »

Une histoire qui se termine effectivement très bien pour deux jeux qui seraient sans doute passés en dehors des radars sans cette étrange coïncidence. Parfois, le hasard fait bien les choses, à condition de savoir prendre les bonnes opportunités.