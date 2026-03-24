Pokémon Champions arrive le 8 avril sur Switch et Nintendo Switch 2

L’école des Pokémon Champions

Contrairement aux RPG classiques de la licence, Pokémon Champions se concentre exclusivement sur les affrontements entre dresseurs. Le titre adopte un modèle free-to-play avec des achats intégrés permettant d’acquérir des éléments de cosmétique (musiques, costumes pour les dresseurs…), des améliorations (comme l’augmentation de l’espace de stockage) ou encore un Battle Pass Premium. On précise néanmoins qu’aucun avantage (« Pay to Win ») dédié au combat n’est présent.

Le gameplay repose sur les bases bien connues de la série avec les types, les talents, les capacités et autres stratégies avancées. Les combats se déroulent au tour par tour, en formats 1vs1 ou 2vs2, avec des mécaniques emblématiques comme la Méga-Évolution. Bien évidemment, le principal intérêt du jeu est de pouvoir s’affronter en ligne. Cela passe par deux modes principaux :

Les matchs classés : ils permettront de grimper dans les classements face à des adversaires de niveau similaire.

Les matchs amicaux : des duels classiques sans enjeu.

Un système de salons privés sera également disponible pour affronter ses amis, accompagné d’événements compétitifs saisonniers avec des règles spécifiques.

Avec une version améliorée sur Switch 2

Le jeu introduit plusieurs façons de constituer son équipe. Vous pourrez connecter vos données via Pokémon HOME et récupérer certains Pokémon issus de Pokémon GO, Pokémon Éclarte & Violet ou encore Légendes Pokémon Z-A. Cependant, le système est soumis à plusieurs restrictions (voir image ci-dessous).

Il sera aussi possible de recruter des Pokémon directement dans le jeu de manière aléatoire ou via une monnaie appelée Victory Points (VP), qui servira également à améliorer leurs statistiques, leurs capacités ou encore leur nature. Il sera même possible d’obtenir des pierres de Méga-évolution avec cette monnaie.

Pokémon Champions sortira d’abord sur Switch le 8 avril prochain et plus tard dans l’année sur mobiles. De plus, les joueurs sur Nintendo Switch 2 pourront profiter d’une mise à jour gratuite qui offrira un rendu plus nette des graphismes.