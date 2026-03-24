La licence Payday s’essaye à la VR avec Payday: Aces High, qui sortira cette année sur les casques SteamVR et Quest
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Rédigé par Jordan
Starbreeze Entertainment est bien à la peine en ce moment, la faute à un Payday 3 qui ne décolle pas malgré les mises à jour, à tel point que c’est Payday 2 qui permet à l’entreprise de tenir encore debout. Alors on s’étonnera de voir cette dernière aller s’aventurer sur un secteur qui, lui aussi, n’est pas au meilleur de sa forme en ce moment.
En plein coeur du casse
Puisqu’il a d’autres chats à fouetter en ce moment, Starbreeze Entertainment a confié sa licence Payday à un autre studio, histoire de minimiser les risques. C’est donc Fast Travel Games (Vampire: The Masquerade – Justice, Mannequin) qui s’occupera de transposer la série à la réalité virtuelle avec un Payday: Aces High qui vient tout juste d’être annoncé.
Ce spin-off reprendra donc toutes les bases des autres jeux de la licence, à savoir la préparation de braquages (souvent violents), mais cette fois-ci avec un casque sur la tête pour un maximum d’immersion. On incarnera ici les membres du groupe The Aces, qui n’hésitera pas à se venger d’un magnat de la finance en braquant tout ce qui lui appartient. Avec trois autres amis, vous pourrez donc vous infiltrer dans des banques ou des musées et profiter d’un tas de gadgets pour parvenir à vos fins.
Ce Payday: Aces High est pour l’instant uniquement prévu sur les casques SteamVR ainsi que sur les casques Meta Quest. Pas encore de date de sortie précise, mais le jeu arrivera bien cette année.
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