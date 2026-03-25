Square Enix est l’éditeur le mieux noté sur Metacritic en 2025

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Chaque année, Metacritic fait le point sur le bilan de chaque éditeur en passant en revue tous les jeux sortis par ce dernier, afin d’établir un classement qui permet de mesurer lequel d’entre eux a eu droit aux meilleures notes. Le classement de 2025 est maintenant en ligne, et à sa tête, on retrouve un éditeur qui revient de très loin.

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