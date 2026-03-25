Square Enix est l’éditeur le mieux noté sur Metacritic en 2025

Microsoft s’en sort mieux que Sony et Nintendo

Pour les besoins de ce classement, Metacritic établit quelques règles comme le fait d’attribuer plus ou moins de points en dessous d’un certain metascore, tout en ne prenant en compte que les éditeurs qui ont sorti au moins 5 jeux durant l’année qui vient de s’écouler.

On commence par le bas du classement avec malheureusement quelques éditeurs français qui ne brillent pas comme Nacon et Microids, respectivement à la 26ᵉ et 25ᵉ place, et ce malgré les bons Hell is Us et le remake de l’Amerzone. Dotemu relève le niveau en se classant en 9ᵉ position.

Plus étonnant, Bandai Namco se retrouve aussi tout en bas de l’échelle à la 24ᵉ place, tandis que Sony n’intègre pas le top 20 (21ᵉ), la faute à Lost Soul Aside ou encore Midnight Murder Club. Nintendo n’est que 12ᵉ, plombé par Drag x Drive ou encore Nintendo Switch 2 World Tour, alors que Microsoft se hisse à la 5ᵉ place grâce aux jeux de Bethesda et d’Activision, sans parler du portage PS5 de Forza Horizon 5.

Quant au top 3, il démarre avec Capcom qui a eu droit à une bonne année grâce à Monster Hunter Wilds (même si le public n’est pas tout à fait d’accord avec cela), puis vient Gamirror Games, nettement moins connu, qui se hisse à cette place grâce à de la co-édition sur de nombreux jeux (comme Absolum). La première place est raflée par Square Enix, qui a sorti un peu moins d’une dizaine de titres qui ont tous trouvé bonne presse. Aussi bien des portages (comme celui de Final Fantasy VII Rebirth sur PC) que des remasters à l’image de Final Fantasy Tactics. De quoi remettre en perspective ce classement, dont la méthode de calcul peut être discutable. La liste complète est à retrouver sur le site de Metacritic.