Horizon Chase et Horizon Chase Turbo veut disparaitre de la circulation suite aux licenciements chez Epic Games

Horizon Chase 2 reste quant à lui dans les boutiques

Sans dire réellement pourquoi, le studio a annoncé que Horizon Chase et Horizon Chase Turbo seront retirés de la commercialisation sur les différentes boutiques dès le 1ᵉʳ juin prochain. Un tweet envoyé dans la foulée des annonces de chez Epic Games, laissant penser que les coupes budgétaires du groupe impactent Aquiris, au point de retirer deux de ses jeux de la circulation. Seul Horizon Chase 2 survivra à cette purge :

« Les versions originales de Horizon Chase et Horizon Chase Turbo ne seront plus disponibles au téléchargement à partir du 1er juin. La course se poursuit dans Horizon Chase 2, disponible sur iOS, PC via l’Epic Games Store et consoles. »

Si vous possédez ces jeux, ils ne disparaitront pas de votre bibliothèque, mais après cette date, il ne sera plus possible de les acheter. Un très mauvais signal pour le domaine de la préservation du jeu vidéo, et qui montre encore une fois les problèmes de la consolidation du marché.