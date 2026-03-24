PlayStation ferme le studio Dark Outlaw Games, fondé l’année dernière par un vétéran de Call of Duty

Le secteur mobile est lui aussi concerné par les licenciements

Si le nom de Jason Blundell vous dit quelque chose, c’est parce qu’il a travaillé sur la licence Call of Duty durant de nombreuses années. Après avoir quitté cet énorme navire, il a eu l’envie de fonder son propre studio avec Deviation Games, tout en se rapprochant fortement de Sony et PlayStation. Cette première aventure s’est mal terminée puisque le jeu exclusif à la PS5 en préparation au sein du studio a été annulé, et Deviation Games a fermé dans la foulée en 2024.

Pas fâchés pour autant, Jason Blundell et PlayStation se sont entendus pour créer Dark Outlaw Games en 2025. Un studio plutôt décrit comme étant du second-party (d’incubation), même si Blundell le décrivait en tant que PlayStation Studios (ce que Sony n’a pas réellement reconnu) qui travaillait sur une nouvelle licence… jusqu’à aujourd’hui.

L’information est d’abord venue de ResetEra avant d’être confirmée par Jason Schreier de Bloomberg. Dark Outlaws Games aurait été fermé par PlayStation. Son projet ne verra pas le jour, et on pourrait parier qu’il était question d’un jeu service, vu le pedigree de Blundell. Cette fois-ci, après deux échecs, le divorce devrait être consommé, et on imagine mal la naissance d’un troisième studio après un tel fiasco. Quand ça ne veut pas…

Et les licenciements ne s’arrêtent pas là, puisque environ 50 personnes liées au développement de jeux mobiles sont mises à la porte dans le même temps. Là encore, cela montre l’envie de Sony de s’éloigner des marchés qu’il ne maitrise pas, après des années à investir dans le domaine.