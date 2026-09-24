Où trouver toutes les cartes postales étranges dans Silent Hill : Townfall ?

Pour ne manquer aucune carte postale étrange dans Silent Hill : Townfall, nous avons regroupé ici tous les emplacements précis, partie par partie. Notez d’ailleurs qu’en les récupérant toutes, vous débloquerez également le succès/trophée « Souvenirs flous ».

(Article en cours de rédaction)

Partie 1 : « Arrivée »

Carte postale étrange – 1

Lieu : Littoral Sud

Sur le comptoir du vidéoclub

Carte postale étrange – 2

A venir

Carte postale étrange – 3

A venir

Carte postale étrange – 4

Lieu : Littoral Sud – 16 Farrow Street

A l’étage, sur le sol d’une chambre d’enfant.

Partie 2 : « Zoé »

Carte postale étrange – 5

Lieu : Littoral Nord – The Wynds

A l’endroit marqué d’une croix sur notre carte ci-dessous, en bas des escaliers d’une ruelle de la zone mentionnée ci-dessus.

Carte postale étrange – 6

Lieu : Littoral Nord

Lors du chapitre 6 « Vers le centre médical », après avoir contourné l’échafaudage par l’intérieur du bâtiment situé dans la rue « Station Road », sortez dans le jardin par la porte de derrière. Partez à gauche, et fouillez le cabanon juste à côté de la balançoire pour récupérer cette sixième carte postale étrange.

Partie 3 : « Le Patient »

Carte postale étrange – 7

Lieu : Centre médical alternatif – Salle de radiographie

Au début du chapitre 8 « Tous pour un », et de nouveau dans la peau de Simon, allez dans la salle de radiographie en entrant le code donné dans la mission précédente (7103) pour trouver cette carte postale sur le plan de travail.

Carte postale étrange – 8

Lieu : Centre médical alternatif – Unité W

Dans la chambre 06 de l’unité W (nécessite de récupérer le passe-partout dans la chambre 04 au préalable).

Carte postale étrange – 9

Lieu : Centre médical alternatif – Unité P

A l’intérieur d’un petit casier, dans la chambre 08 de l’unité P.

Partie 4 : « Clara Woods »

Carte postale étrange – 10

A venir

Carte postale étrange – 11

A venir

Carte postale étrange – 12

A venir

Carte postale étrange – 13

A venir

Carte postale étrange – 14

Lieu : Quartier Clara Woods

Au bout de l’impasse Upper Braes, sur le sol à côté d’un roll conteneur (nécessite le coupe boulon pour accéder à la zone résidentielle).

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.