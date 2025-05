Embracer poursuit sa restructuration en devenant Fellowship Entertainment et en se séparant de Coffee Stain Group

Coffee Stain vole de ses propres ailes

En passant sur la quantité incroyable de rachats, de licenciements et de reventes commis par Embracer en l’espace de quelques années seulement, il faut retenir que le groupe, en avril 2024, affichait une structure séparée en trois gros blocs : Asmodee, Coffee Stain & Friends et Middle-Earth and Friends. Un trio censé devenir autonome et qui devait marquer la fin d’Embracer tel qu’on le connaissait.

En début d’année, Asmodee a fini par entrer en bourse tout en récupérant une très grosse partie de la dette accumulée par Embracer. Aujourd’hui, et selon un communiqué officiel, c’est désormais au tour de Coffee Stain Group (anciennement Coffee Stain & Friends donc) de devenir une entreprise à part. Une manœuvre qui sera pleinement aboutie d’ici à la fin de l’année 2025 et qu’Anton Westbergh, cofondateur et PDG de Coffee Stain Group, commente :

« Nous sommes très fiers de tout ce que nous avons construit au sein d’Embracer et reconnaissants du soutien et de la confiance que nous avons reçus au fil des ans. Aujourd’hui, devenir une société cotée en bourse est une expérience à la fois stimulante et, honnêtement, un peu intimidante, mais dans le bon sens du terme. L’industrie du jeu vidéo est plus compétitive que jamais, mais aussi plus gratifiante si l’on fait les choses correctement. Nous sommes convaincus que cette transition nous donne la vision et le contrôle nécessaires pour mieux évoluer dans ce secteur, à notre façon. Nous pouvons désormais nous concentrer davantage sur ce que nous faisons le mieux : soutenir nos développeurs, rester proches de nos communautés et bâtir un avenir encore plus prometteur pour Coffee Stain. »

Coffee Stain Group va représenter plus de 250 développeurs et éditeurs répartis dans un trio d’entreprises composé de Coffee Stain (Satisfactory, Goat Simulator), Ghost Ship (Deep Rock Galactic) et Tuxedo Labs (Teardown). S’ajoute ensuite une bonne partie de studios sous la bannière Amplifier Game Invest. Lars Wingefors, PDG d’Embracer, y va aussi de son petit mot :

« Coffee Stain Group dispose de talents, de propriétés intellectuelles et de communautés incroyables. À ce jour, c’est la recette du succès. J’ai confiance dans la stratégie et la gestion d’Anton et je vois clairement une opportunité à long terme dans l’attraction et la mise en place de partenariats avec des développeurs de jeux indépendants et des talents sur la même longueur d’onde. »

Fellowship Entertainment remplace Middle-Earth & Friends

Maintenant que Coffee Stain Group s’apprête à quitter le socle Embracer, que nous reste-t-il ? Eh bien Middle Earth & Friends, un très gros morceau destiné à s’occuper de l’exploitation de licences telles que Le Seigneur des Anneaux, Tomb Raider, Kingdom Come Deliverance ou encore Metro.

Ce qu’il va se passer, c’est que Embracer ne sera plus défini que par cette branche. Ne dites donc plus Embracer ni Middle Earth & Friends, mais dites Fellowship Entertainment. Le but est simple, exister en tant qu’entreprise majeure mêlant le développement et l’édition de jeux avec une activité transmedia, centrés sur des films, des produits dérivés, etc.

Tout ceci représente plus de 300 licences que devront gérer environ 6 000 employés répartis dans plus d’une soixantaine de studios à travers 30 pays. Aspyr Media, Crystal Dynamics, Tarsier Studios, Limited Run Games, Middle-Earth Enterprises, et bien d’autres constituent l’escouade de Fellowship Entertainment.

Le communiqué se termine sur le chapitre financier, où l’on retiendra que la société d’investissement Lars Wingefors AB va devenir Embracer AB et que celle-ci se présente comme un futur actionnaire impliqué vis-à-vis de Asmodee Group, Coffee Stain Group et Fellowship Entertainment, voire plus si affinités.

Qui dit restructuration dit en général mouvement chez le personnel, surtout avec Embracer. Aussi nous resterons vigilants sur des éventuels licenciements, le cas échéant.