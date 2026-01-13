Battlefield 6 : Après une première saison mitigée, la saison du jeu est repoussée de quelques jours
Publié le :
Rédigé par Jordan
Le démarrage canon de Battlefield 6 n’était que la première étape pour Electronic Arts et toutes les équipes qui travaillent sur le shooter. Le plus difficile est maintenant de s’assurer que la communauté soit satisfaite des mises à jour sur le jeu, et visiblement, ce n’est pas gagné. Le taux de rétention du jeu n’est pas aussi bon qu’espéré en raison d’une première saison qui semble faire débat. C’est pourquoi l’éditeur a décidé de prendre le temps d’analyser tous les retours avant le lancement de la saison 2.
Les retours de la première saison ont bousculé les plans
La saison 2 de Battlefield 6 aura donc un peu de retard. Electronic Arts a indiqué sur le site officiel du jeu qu’afin de mieux prendre en compte tous les retours de la communauté, il valait mieux repousser la sortie de cette saison tout en prolongeant la première histoire de ne pas nous laisser sans rien à faire. Cette saison 2 de Battlefield 6 est maintenant calée au 17 février :
« Dans le cadre de notre programme de développement continu, nous n’avons cessé de prendre en considération les commentaires de la communauté et, afin de tenir notre promesse, nous avons déterminé que la meilleure voie à suivre était de prolonger la Saison 1 et de nous accorder davantage de temps pour peaufiner la Saison 2. La Saison 1 sera prolongée au-delà du 20 janvier, la date de fin initialement annoncée dans le jeu, et la Saison 2 sera lancée le 17 février. La mise à jour de prolongation de la Saison 1 de Battlefield 6 et de REDSEC sera disponible le 20 janvier. Elle comprendra de nouveaux défis hebdomadaires, une branche bonus et la suite du Passe de combat de la Saison 1 jusqu’au début de la Saison 2. »
La saison 1 s’étendra donc au-delà du 20 janvier, et mettra en place une branche bonus « Feu Glacé » dès le 27 janvier, avec de nouvelles récompenses de personnalisation à gagner, tandis que des week-ends double XP seront introduits. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel du jeu.
Pour en savoir plus sur Battlefield 6, n’hésitez pas à consulter notre test complet.
Date de sortie : 10/10/2025