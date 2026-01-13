Battlefield 6 : Après une première saison mitigée, la saison du jeu est repoussée de quelques jours

Les retours de la première saison ont bousculé les plans

La saison 2 de Battlefield 6 aura donc un peu de retard. Electronic Arts a indiqué sur le site officiel du jeu qu’afin de mieux prendre en compte tous les retours de la communauté, il valait mieux repousser la sortie de cette saison tout en prolongeant la première histoire de ne pas nous laisser sans rien à faire. Cette saison 2 de Battlefield 6 est maintenant calée au 17 février :

« Dans le cadre de notre programme de développement continu, nous n’avons cessé de prendre en considération les commentaires de la communauté et, afin de tenir notre promesse, nous avons déterminé que la meilleure voie à suivre était de prolonger la Saison 1 et de nous accorder davantage de temps pour peaufiner la Saison 2. La Saison 1 sera prolongée au-delà du 20 janvier, la date de fin initialement annoncée dans le jeu, et la Saison 2 sera lancée le 17 février. La mise à jour de prolongation de la Saison 1 de Battlefield 6 et de REDSEC sera disponible le 20 janvier. Elle comprendra de nouveaux défis hebdomadaires, une branche bonus et la suite du Passe de combat de la Saison 1 jusqu’au début de la Saison 2. »

La saison 1 s’étendra donc au-delà du 20 janvier, et mettra en place une branche bonus « Feu Glacé » dès le 27 janvier, avec de nouvelles récompenses de personnalisation à gagner, tandis que des week-ends double XP seront introduits. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

