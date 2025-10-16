Battlefield 6 réalise le meilleur lancement pour la série avec 7 millions de jeux vendus

Après un lancement réussi, il faudra assurer le bon suivi

Des premières estimations de ventes de Battlefield 6 de la part du cabinet Alinea étaient tombés hier, mais puisque la crédibilité de cette organisation reste encore à prouver, mieux valait attendre les chiffres officiels. Résultats, Alinea avait finalement vu juste, puisque Electronic Arts rapporte aujourd’hui que Battlefield 6 s’est vendu à plus de 7 millions d’exemplaires, et ce en seulement trois petits jours.

L’éditeur précise même qu’il s’agit là du plus gros lancement d’un jeu Battlefield, avec 172 millions de parties déjà jouées, et 15 millions d’heures de jeu regardées sur les différentes plateformes. Vince Zampella, vice-président exécutif, déclare :

« Nous ne prenons jamais de tels moments pour acquis, c’est pourquoi je tiens à exprimer notre sincère gratitude à nos studios Battlefield du monde entier et à notre communauté passionnée qui nous ont permis d’en arriver là. Nous vous remercions de votre présence à nos côtés pour le lancement historique de Battlefield 6. Nous avons encore beaucoup à vous offrir dans les semaines à venir. »

Il est vrai que le plus difficile commence peut-être maintenant pour Battlefield 6. Après avoir assuré un bon lancement, les studios en charge du projet se doivent désormais de divertir la communauté avec des saisons réussies, afin de maintenant un bon taux d’engagement sur le jeu.

Battlefield 6 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos guides sur le jeu.