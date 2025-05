Electronic Arts : Le PDG Andrew Wilson annonce la fin du télétravail complet

Maintenant que le COVID est loin dans le rétroviseur

L’avenir en entreprise d’Electronic Arts ne fait décidément pas rêver. Au sein d’un climat dans lequel s’est exprimée la volonté d’accélérer avec l’IA générative, et où 400 licenciements ont été actés à la fin du mois d’avril dernier, le PDG Andrew Wilson a pris une nouvelle décision : le télétravail, c’est du passé.

IGN nous rapporte que, via un e-mail envoyé mercredi dernier à tous ses employés, Wilson opère donc un grand bouleversement pour leurs conditions de travail. Le PDG désire favoriser « la synergie qui nourrit la créativité, l’innovation, la cohésion, offrant souvent des progrès inattendus qui mènent à des expériences incroyables pour nos joueurs ».

Une décision qui, évidemment, suscite la déception et l’incompréhension des employés concernés. Comme abordé en introduction, les avantages sont nombreux et les conditions de travail améliorées et plus facilement aménageables. Toute une organisation personnelle et familiale se retrouve même bien souvent dépendante du fait ou non de pouvoir travailler à distance.

Avec un passage au « travail hybride », ce qui correspond à « un minimum de trois jours par semaine » en présentiel, la nouvelle oblige bon nombre de personnes à se réorganiser. Et pour celles et ceux qui travailleraient via le modèle local hors site, autrement dit près du bureau, mais de chez soi, ce type de poste est voué à disparaître « sous 3 à 24 mois ».

Un changement aussi progressif que régressif

Laura Miele, la présidente d’EA Entertainment, a précisé via un autre e-mail les modalités d’une telle annonce, symbole selon ses mots d’un changement d’une « approche décentralisée à un modèle de travail cohérent à l’échelle de l’entreprise ».

La présidente indique que les changements interviendront petit à petit, avec notamment un préavis de 12 semaines avant modification des conditions de travail. La direction a aussi défini un rayon de 48 km autour des bureaux.

À l’intérieur du périmètre, l’employé passe systématiquement au travail hybride. Au-delà, le télétravail peut rester en vigueur, sauf cas particulier. Enfin, tout recrutement suggérant une exception au nouveau modèle de travail devra même être approuvé par Miele ou Wilson eux-mêmes.

EA fait donc machine arrière, imitant d’autres grosses entreprises du secteur telles qu’Ubisoft, Rockstar ou Activision-Blizzard. À voir s’il s’agit d’une stratégie gagnante pour tout le monde, mais il y aurait comme un doute.