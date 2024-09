Electronic Arts veut mettre le paquet sur l’IA générative et s’attend à de gros résultats

Un futur qui ne fait pas rêver

Si l’on se fie aux comptes-rendus publiés par GamesIndustry.biz et Geoff Keighley, on comprend que l’IA générative est maintenant « au cœur même » du business pour EA. On l’avait déjà vu avec EA Sports FC pour la création de stades, mais EA va un peu plus loin ici.

Mihir Vaidya, responsable de la stratégie du groupe est même monté sur scène pour présenter une démo des capacités de l’IA générative. On y voit donc la création d’un niveau à partir de simples demandes, aboutissant bien entendu à quelque chose qui n’a pas beaucoup d’âme.

“Make it more epic.” ⁰EA Chief Strategy officer Mihir Vaidya demonstrates how EA plans to super-charge user-created game content with AI in this concept video "Imagination to Creation" from EA’s Investor Day event in NYC today. pic.twitter.com/sgBnawF7rK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 17, 2024

Cette technologie promet donc d’être essentielle pour EA dans les années à venir, puisqu’elle sera l’un des piliers lui permettant de « dépasser la croissance du marché et favoriser l’expansion des marges jusqu’à l’année fiscale 2027 ». Pour l’éditeur, l’IA a pour but de « favoriser l’efficacité » dans le développement de ses expériences.

Allouer une partie de sa conférence au grand potentiel de l’IA générative en pleine grève des acteurs et actrices du jeu vidéo contre cet outil n’est probablement pas ce qu’il y a de plus malin, mais c’est aussi le cadet des soucis d’EA dans ce type de présentation, qui ne s’adresse qu’aux investisseurs. Car le but principal d’EA ici est bien entendu d’accélérer les processus de développement, mais aussi de booster la monétisation de ses jeux dans les 5 prochaines années, selon les dires d’Andrew Wilson en début d’année.