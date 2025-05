Elden Ring Nightreign sort cette semaine et s’offre un dernier trailer pour la route

L’expérience coop de cette été

Si cette vidéo nous rappellera quelques souvenirs grâce à des décors et des ennemis qui évoquent quelques traumatismes, on y voit surtout beaucoup de choses inédites qui nous montrent que cet Elden Ring Nightreign ne sera pas qu’un simple best-of multijoueur des précédents travaux de FromSoftware.

Que ce soit en solo ou en groupe de trois, de nombreux défis inédits et impitoyables nous attendent dans ce monde où chaque fin de journée marquera la fin d’un cycle, avec un terrible boss à combattre à chaque fois. La mort ne sera qu’une étape puisque c’est en effectuant plusieurs runs, réussis ou non, que vous collecterez des ressources pour améliorer vos personnages, qui seront répartis par classe afin de trouver le style de gameplay qui vous convient le mieux, ou celui qui peut le plus aider votre groupe.

Plus que quelques jours pour vous préparer psychologiquement à tout ce programme, car Elden Ring Nightreign sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series dès le 30 mai prochain.