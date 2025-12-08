Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows s’est déjà vendu à 2 millions d’exemplaires

Presque aussi rapide que le jeu de base

Sorti la semaine dernière, le DLC The Forsaken Hollows d’Elden Ring Nightreign a relancé l’activité autour du jeu, avec de nouveaux boss à combattre et une zone inédite à découvrir. Vendu à 15 €, ce contenu supplémentaire a su convaincre puisqu’il n’aura fallu que quelques heures pour qu’il dépasse les 2 millions de copies vendues.

Lors de sa sortie, le jeu coopératif avait su atteindre ce chiffre en 24 heures seulement. Voir ce DLC se vendre autant, simplement en deux petits jours, montre bien à quel point l’enthousiasme autour du jeu n’a pas disparu malgré les mois qui passent. Aux dernières nouvelles, en juillet dernier, Elden Ring Nightreign avait dépassé les 5 millions de ventes. Un chiffre qui devrait bientôt être actualisé par Bandai Namco et From Software, et ce n’est pas trop se mouiller que de croire que le jeu peut doubler la mise assez facilement, surtout avec l’arrivée de ce DLC.

Elden Ring Nightreign est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.