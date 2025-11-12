Elden Ring Nightreign : Son prochain DLC s’intitule « The Forsaken Hollows » et il sera disponible le 4 décembre

Les nuits rallongent

« The Forsaken Hollows », c’est ainsi que le DLC d’Elden Ring Nightreign s’intitule. Et nous parlons bien de DLC payant, d’une valeur de 15$ d’ailleurs (15 euros chez nous ?), et non pas d’une mise à jour. L’extension s’est dévoilée au cours d’un trailer montrant rapidement quelques-unes des nouveautés prévues.

Au menu de « The Forsaken Hollows », deux nouveaux Nightfarers, Scholar et Undertaker, rejoignent les huit classes déjà présentes. Deux, c’est également le nombre de boss ajoutés pour l’occasion. On enregistre aussi l’arrivée de nouveaux Terrains rares, et d’autres surprises encore.

L’extension « The Forsaken Hollows » pour Elden Ring Nightreign se lancera le 4 décembre sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Notez que le DLC est inclus dans la Deluxe Edition du jeu ainsi que dans le Deluxe Upgrade pack si vous disposez de l’édition standard.