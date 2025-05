Elden Ring : Le contenu inclus dans la Tarnished Edition sur Switch 2 se précise

Avec notamment deux nouvelles classes

FromSoftware a profité de son Game Event Spring à Tokyo pour montrer des images de Elden Ring: Tarnished Edition. Grâce aux photos prises par Famitsu, on a le droit à un petit aperçu de ce qui nous attend Et le principal ajout que l’on puisse noter est l’ajout de deux nouvelles classes. Sans se lancer dans une traduction approximative, il s’agit du « Knight of Ides » et du « Heavy Armored Knight ».

Deux types de chevalier donc, dont un promettant un build de départ plutôt bourrin, qui dévoilent en même temps deux des quatre nouveaux sets d’armure. Les deux autres seront obtenus au fil de l’aventure.

On note aussi que Torrent, notre chère monture, accueillera trois nouvelles apparences mais aussi, et surtout, rappelons que ce contenu additionnel concernera également les autres plateformes sur lesquelles on peut retrouver l’action-RPG de FromSoftware. Simplement, il faudra acheter le Tarnished Pack qui, selon le studio japonais, sera vendu à un prix assez bas.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, et donc bientôt sur Switch 2.