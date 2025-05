Elden Ring : Un film en live-action par le studio A24 est officialisé, Alex Garland sera le scénariste et réalisateur

Un challenge aussi corsé que le jeu lui-même

Il se murmurait déjà depuis quelques jours qu’Elden Ring connaitrait son adaptation cinématographique, par la société A24. Il n’aura donc pas fallu attendre trop longtemps avant que la nouvelle soit confirmée.

Bandai Namco a en effet publié un communiqué annonçant la collaboration avec A24 pour porter le triomphe de FromSoftware sur grand écran. Nous avons également le droit à un peu de détails concernant les noms derrière la mise en place de ce projet.

Alex Garland, réalisateur et scénariste sur les films Ex Machina, Civil War et Warfare, mais aussi à l’écriture de 28 jours plus tard et 28 ans plus tard, occupera à nouveau le double rôle sur cette adaptation. Le film sera produit par Peter Rice, Andrew Macdonald et Allon Reich de DNA Films. Tout comme Vince Gerardis et George R. R. Martin, déjà impliqué sur l’histoire du titre japonais.

Vu l’univers d’Elden Ring et sa dimension épique, l’idée d’un film paraît évidente. Néanmoins, la garantie d’en faire un produit intéressant n’est jamais acquise, surtout quand le cœur de l’expérience repose sur la relation entre joueur et gameplay. Il ‘s’agit tout de même d’une adaptation qui intrigue et qui continuera d’exploiter cette licence, après Elden Ring Nightreign dont la sortie arrive le 30 mai.