Dispatch : Un premier anniversaire avec 5 millions de ventes, une édition physique en route et une version mobile

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À une époque où le genre du jeu épisodique faisait peur à tout le monde, AdHoc a montré que ce format pouvait encore convaincre lorsque les choses étaient faites correctement. Dispatch a rapidement acquis un certain capital sympathie pour s’écouler à plusieurs millions d’exemplaires, en débarquant petit à petit sur davantage de plateformes. Un an après, le studio souffle la première bougie pour l’anniversaire du jeu, et nous a ramené quelques cadeaux.

Dispatch // Source : AdHoc

Une version mobile est disponible

Ce premier anniversaire permet d’abord de célébrer les 5 millions de ventes pour Dispatch depuis son lancement. Ce chiffre devrait continuer de grimper car dès le 9 décembre, le jeu débarquera également sur mobiles.

Pour remercier les fans de la première heure, AdHoc sort aujourd’hui un mode « Storyboard » pour le jeu, afin de nous laisser voir les coulisses de ce dernier via les planches originelles des artistes, avant que la 3D mette tout en forme. On a aussi droit aux commentaires audios de la part de l’équipe de développement et du casting principal, mais tout cela est réservé aux possesseurs de l’édition Deluxe du jeu.

L’édition physique sortira prochainement

Dispatch edition physique 1

L’édition physique de Dispatch // Source : AdHoc

Pour celles et ceux qui attendaient l’édition physique pour découvrir l’histoire de Robert Robertson et compagnie, notez que l’édition Deluxe du jeu arrivera en boîte sur PS5, Xbox Series et Switch 2 dès les fêtes de fin d’année, à une date encore inconnue. À l’intérieur, vous y trouverez notamment un poster double face avec des plans du mécha de notre héros, mais aussi un carnet de 16 pages et un code pour la bande-son.

En parlant de la bande-son, sachez que celle-ci va être mise en avant dans un album complet avec trois vinyles, qui sera vendu lui aussi dès la fin de l’année sur Lost in Cult Records. Celles et ceux qui sont à Los Angeles pourront aussi réserver des tickets pour assister à un concert live avec plusieurs artistes qui ont participé à cette bande-son, comme THOT SQUAD, Bershy, Primer, Caroline Kingsbury ou Fartbarf.

D’autres goodies sont aussi prévus et listés sur le site officiel du studio. AdHoc aura en tout cas vécu une bien belle année et doit sans doute réfléchir à une saison 2, même si sa priorité était initialement de travailler sur un jeu basé sur l’univers d’Exandria de Critical Role.

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Jaquette de Dispatch
Dispatch
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Date de sortie : 22/10/2025

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Une édition collector est même au programme Phantom Blade Zero a beau attirer beaucoup de regards depuis son annonce, tout le monde n’est pas forcément prêt à passer à la caisse. Parmi les plus récalcitrants, on retrouve celles et ceux qui préféraient attendre une édition physique du jeu. Cette patience aura payé, puisqu’en partageant le trailer de lancement du jeu, S-Game confirme par la même occasion qu’une édition physique PS5 est bien au programme pour Phantom Blade Zero, et oui, elle disposera bien d’un disque (reste à savoir si tout le jeu sera contenu dedans). Simplement, ne l’attendez pas pour la sortie du jeu. Cette édition arrivera en décalé, dans le courant de l’année 2027, sans plus de précisions pour le moment. Mais à ce stade, puisque des éditions physiques, il n’y en aura bientôt plus, on peut relativiser le fait que celle-ci arrive avec un peu de retard. D’autant plus que S-Game ne se contentera pas d’une seule édition ici. Une édition Ultimate est également dans les tuyaux si l’on en croit cette vidéo, même si l’on ignore ce que l’on retrouvera à l’intérieur en dehors du fait que l’on aura droit à un joli emballage. Pour les…

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