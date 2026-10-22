Dispatch : Un premier anniversaire avec 5 millions de ventes, une édition physique en route et une version mobile

Une version mobile est disponible

Ce premier anniversaire permet d’abord de célébrer les 5 millions de ventes pour Dispatch depuis son lancement. Ce chiffre devrait continuer de grimper car dès le 9 décembre, le jeu débarquera également sur mobiles.

Pour remercier les fans de la première heure, AdHoc sort aujourd’hui un mode « Storyboard » pour le jeu, afin de nous laisser voir les coulisses de ce dernier via les planches originelles des artistes, avant que la 3D mette tout en forme. On a aussi droit aux commentaires audios de la part de l’équipe de développement et du casting principal, mais tout cela est réservé aux possesseurs de l’édition Deluxe du jeu.

L’édition physique sortira prochainement

Pour celles et ceux qui attendaient l’édition physique pour découvrir l’histoire de Robert Robertson et compagnie, notez que l’édition Deluxe du jeu arrivera en boîte sur PS5, Xbox Series et Switch 2 dès les fêtes de fin d’année, à une date encore inconnue. À l’intérieur, vous y trouverez notamment un poster double face avec des plans du mécha de notre héros, mais aussi un carnet de 16 pages et un code pour la bande-son.

En parlant de la bande-son, sachez que celle-ci va être mise en avant dans un album complet avec trois vinyles, qui sera vendu lui aussi dès la fin de l’année sur Lost in Cult Records. Celles et ceux qui sont à Los Angeles pourront aussi réserver des tickets pour assister à un concert live avec plusieurs artistes qui ont participé à cette bande-son, comme THOT SQUAD, Bershy, Primer, Caroline Kingsbury ou Fartbarf.

D’autres goodies sont aussi prévus et listés sur le site officiel du studio. AdHoc aura en tout cas vécu une bien belle année et doit sans doute réfléchir à une saison 2, même si sa priorité était initialement de travailler sur un jeu basé sur l’univers d’Exandria de Critical Role.