Edge of Memories : Le prochain action-RPG du studio derrière Edge of Eternity dévoile davantage de gameplay

Sortie prévue dès cet automne

Midgar Studio nous dévoile aujourd’hui une nouvelle bande-annonce d’Edge of Memories bourrée d’action avec quelques séquences inédites, qui nous montre également ce qui semble être le grand méchant de cette aventure. Le but de notre héroïne et de son groupe sera de lutter contre la corruption du monde, capable de créer des monstruosités et aussi de prendre possession de la protagoniste.

Cette vidéo nous laisse entrevoir un peu plus le système de combat en temps réel très orienté action et loin de ce que le studio avait proposé avec Edge of Eternity. Le jeu misera aussi sur l’exploration du monde avec ce que l’on devine être une monture pour aller plus vite, tandis que des énigmes environnementales semblent être de la partie pour trouver quelques secrets et trésors dans ce monde.

Et on sait maintenant que cet Edge of Memories est attendu pour cet automne, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.