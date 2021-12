Edge of Eternity : Une date sur consoles dont la Switch et des voix japonaises

Bonne nouvelle pour les amateurs et amatrices de JRPG : Edge of Eternity a profité du programme [email protected] pour dévoiler sa date de sortie sur consoles. En plus de nous donner rendez-vous début 2022, le jeu nous offre également quelques surprises, à commencer par une version Nintendo Switch. Voici les dernières informations sur ce titre français.

Le JRPG français arrive sur consoles

Présenté il y a peu lors de la dernière conférence AG French Direct, Edge of Eternity vient d’annoncer son arrivée sur consoles. Tout d’abord sur les supports PlayStation et Xbox le 10 février 2022 puis sur Nintendo Switch le 23 février prochain. A noter que cette version Switch ne sera pas disponible nativement : il s’agit d’une version cloud.

Développé avec l’intention d’offrir lettre d’amour aux RPG nippons, Edge of Eternity poursuit son hommage en annonçant l’arrivée des voix japonaises. Cela se fera en même temps que le déploiement des versions consoles et le doublage sera disponible sur l’ensemble des plateformes. Le casting vocal a d’ailleurs été détaillé sur Steam avec notamment Asami Imai, chanteuse et seiyuu réputée pour avoir doublée Kurisu Makise dans Steins;Gate. Pour le reste, la majorité du casting est un peu moins connue dans nos contrées :

Jin Ogasawara – Daryon

Hisako Tojo – Selene

Kohsuke Toriumi – Ysoris

Yoko Hikasa – Myrna

Asami Imai – Fallon

Chihiro Kamijo – Theia

Kenta Sasa – Alpharius

Kodai Sakai – Vaughn

Hiroshi Nakamura – Derek

Yu Kitada – Gavin

Yuji Kameyama – Kora

Kanehira Yamamoto – Reynan

Hiyori Kono – Sil

Shuhei Iwase – Ordo

Rika Kinugawa – Zandra

Yosuke Eto – Kino

Minoru Shiraishi – Supplicant

Kaori Nakamura – Heranna

Pour en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre dernière interview du studio nîmois Midgard. Edge of Eternity est déjà disponible sur PC et arrivera le 10 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S et le 23 février sur Nintendo Switch via le Cloud.