Edge of Eternity détaille sa prochaine mise à jour 1.1 en vidéo

Après quelques temps passé en accès anticipé, Edge of Eternity est désormais disponible dans sa version complète sur PC, en attendant la sortie de ses versions consoles. Le RPG français de Midgar Studio et Dear Villagers est passé faire un tour du côté de l’AG French Direct afin de se présenter à nouveau, mais aussi pour nous détailler les futurs ajouts de la mise à jour 1.1 du jeu.

La première mise à jour majeure du titre

La mise à jour 1.1 du titre, qui arrivera le 8 novembre, ajoutera donc de nouvelles quêtes annexes à accomplir, ce qui augmentera la durée de vie pour atteindre 50 heures.

De nouveaux dialogues entre vos compagnons seront aussi disponibles dans les auberges, tandis que le bestiaire sera ajouté au jeu pour faciliter la recherche de matériaux. Des armes et des armures inédites seront également au programme, tout comme des ennemis inédits, comme le premier monstre volant du titre.

Edge of Eternity est disponible dès maintenant sur PC via GOG et Steam. Les versions consoles PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series arriveront en début d’année prochaine, avec tout le contenu précédemment cité ainsi que quelques bonus.