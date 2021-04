Edge of Eternity sortira dans sa version complète le 8 juin sur PC, et à la fin de l’année sur consoles

Cela fait un bout de temps que l’on entend parler de Edge of Eternity, qui est actuellement en accès anticipé depuis quelques années maintenant. Cependant, Dear Villagers nous apprend aujourd’hui que le titre a désormais presque terminé son développement, puisque sa version complète est en route.

💎 🗡️ 🐈 It's been 2 years since the vast world of Heryon was opened to you in Early Access. Your feedback has made the game evolve.

We are delighted to announce that on June 8th the game will be complete on PC! @EoeGame will keep on being updated until the final release. pic.twitter.com/JFmLBFfvqu

— Dear Villagers (@DearVillagers) April 7, 2021