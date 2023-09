EA Sports FC 24 dévoile ses quatre meilleurs joueurs et joueuses pour le mode Ultimate Team, Mbappé est dans la liste

Mbappé meilleur que Messi ?

Si l’on parle de joueuses, c’est parce que cette année, le mode Ultimate Team mettra en avant les athlètes féminines et même niveau que les hommes. Ainsi, dans le quatuor de tête des sportifs avec la note de 91 (la plus élevée), on retrouve bien une femme en la présence d’Alexia Putellas, l’internationale espagnole. Pour ce qui est des hommes, c’est sans doute ici que cela fera le plus débat puisque ceux qui ont réussi à décrocher la note de 91 sont :

Kylian Mbappé

Erling Haaland

Kevin De Bruyne

Trois stars indiscutables du monde du football aujourd’hui, mais étant donné les petites guéguerres entre les communautés de chacun, on imagine que cette note va nourrir les discussions. Juste en dessous, à 90, on retrouve les athlètes suivants :

Lionel Messi

Karim Benzema

Thibaut Courtois

Robert Lewandowski

Harry Kane

Aitana Bonmatí

Sam Kerr

Caroline Graham Hansen

La liste des 24 meilleurs joueurs et joueuses de cet épisode est disponible sur le site officiel du jeu. EA Sports FC 24 sortira le 29 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.