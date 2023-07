EA Sports FC 24 : On y a joué, voici ce qu’il faut savoir sur le successeur de FIFA !

Gameplay légèrement revu

Dans le gameplay, EA Sports FC 24 va juste peaufiner sa copie, tout en ajoutant de petites nouveautés. D’ores et déjà, sachez que l’hypermotion V fera son retour. Cette technologie permet de récolter pas mal de données sur de vrais match joués, et de les utiliser pour retranscrire les animations en jeu. Au total, ce seront pas moins de plus d’un milliard de données récoltées pour ce nouveau titre, qui offriront de nouvelles animations pour un peu plus de 1200 joueurs au total. Nous devrions ainsi nous attendre à avoir de nouvelles animations toute fraîches sur les joueurs, afin d’embellir le gameplay et ainsi avoir des matchs un peu plus réalistes.

Dans les quelques nouveautés à citer, sachez que l’on retrouvera le contrôle de notre sprint, mais aussi des passes et lobs plus précis. Via la pression de la touche R1, vous pourrez en effet contrôler intensément votre sprint, et ainsi mieux gérer les un contre un si vous tentez de passer sur les ailes. Cela donnera certainement une liberté supplémentaire aux joueurs et joueuse pour mieux dribbler. Qui plus est, il y aura donc ces passes et lobs précis. Via une fois encore la pression d’une simple touche, vous serez apte à faire des passes en profondeur plus précises à terre ou en aérien, afin de trouver votre attaquant dans les derniers mètres ou dans de très petits espaces. Le lob précis sera aussi quelque chose de plus contrôlé, et nous sommes vraiment curieux de voir comment cela sera géré sur les matchs.

Autant dire que ces petites touches amélioreront on l’espère le gameplay, qui s’appuiera une nouvelle fois sur quelques retouches sur la protection et la physique de balle. Déjà introduite dans le précédent volet, la protection de balle sera encore une belle bataille féroce entre le possesseur du ballon et l’attaquant. Cela sera aussi grandement influencé par le playstyle, une technologie servant à retranscrire les mouvements particuliers et dribbles de chaque joueurs comme Erling Haaland, De Bruyne ou encore M’bappé par exemple. On espère que ceci ne déséquilibrera pas trop le gameplay entre les équipes fortes et faibles, surtout au niveau défensif. Quant à la physique de balle, elle sera mieux fignolée que sur FIFA 23, qui devrait bénéficier de trajectoires plus crédibles. Pour le reste, c’est tout ce qu’il y avait à retenir des nouveautés du soft apporteront peut-être une vraie révolution, même si le doute est permis avec ces belles promesses.

Menus, Ultimate Team et Carrière un peu retravaillés

Là où EA Sports FC 24 fera aussi peau neuve, ce sera forcément sur les menus, voire le mode carrière du jeu. Comme nous avons pu l’observer pendant la conférence ou bien même sur la démo du jeu, le titre d’EA s’offrira des menus diamétralement différents de ce qui se faisait auparavant sur les FIFA. Ici, ce sera des menus pour le moins vintages qui feront penser aux premiers FIFA. A voir si désormais, l’ergonomie sera par contre au rendez-vous sur le menu principal – ça avait l’air d’être le cas -, mais aussi sur les autres modes, ce qui est pour l’heure impossible à vérifier.

En ce qui concerne le mode carrière désormais, sachez qu’il sera scindé en deux parties. Effectivement, le mode carrière version manager et joueur seront deux entités différentes, ce qui permettra forcément aux joueurs et joueuses de s’y retrouver. Pour le reste, mis à part ce détail, force est d’admettre que les nouveautés ne seront pas vraiment légions. La seule grosse nouveauté que l’on a pu noter, ce sera à la limite des cinématiques de fin plus poussées lorsque votre équipe remporte la ligue des champions, ou bien quand votre joueur remporte le ballon d’or.

On attend donc de voir de quoi il en retournera sur le jeu final, dont l’interface du mode carrière qui ici, ne semble pas avoir trop bougée. Bien entendu, nous aurons comme toujours les matchs de préparation sur le mode carrière, mais également le système d’entraînement, qui pourront donner par la suite des bonus à certains de vos joueurs lors des matchs. En dehors de ça, c’est clairement tout ce que l’on retiendra de ce mode carrière qui sera complet certes, mais qui sera amélioré par petites touches.

On termine avec le mode Ultimate Team. Ce dernier va accueillir conjointement les joueurs masculins certes, mais aussi les joueuses féminines. Ainsi, Ultimate Team accueillera six compétitions féminines avec la premier league féminine, le ligue des champions, la Liga, la D1 Arkema, la Bundesliga ainsi que le championnat féminin américain. Cela fait plus de 74 équipes, et 1600 joueuses que le mode accueillera.

Qui plus est, notez qu’il sera directement possible d’améliorer les cartes de vos footballeurs. Pour faire simple, vous aurez la faculté d’améliorer le score global de votre joueur en réalisant des défis, et ainsi le faire évoluer dans ses nombreux domaines. En somme, c’est tout ce que l’on pourra noter dans les nouveautés d’Ultimate Team, avec également l’ajout des fonctionnalités de gameplay du soft, dont le playstyle.

Clubs et Volta toujours connectés, avec du Cross Play

D’ores et déjà, la première grosse annonce pour ces modes de jeu, sera l’arrivée du crossplay. Autrement dit, il sera enfin possible de jouer avec les joueurs et joueuses d’autres plateformes, ce qui n’était pas possible dans l’épisode précédent. Une bonne nouvelle donc, et les deux modes disposeront aussi d’un nouveau système de saisons. Une refonte qui fera forcément plaisir aux joueurs, d’autant qu’il y aura des systèmes de matchs de barrage entre clubs.

Le tout est donc excitant, et l’accent sera aussi mis sur la personnalisation plus poussée. Des bannières, en passant par des stades, le côté customisation ne sera pas en reste pour votre propre club. Votre propre joueur aura aussi des éléments cosmétiques à disposition, qui seront ajouté au fil de l’année après la sortie du titre. En revanche pour Volta, rien de bien nouveau annoncé. Dommage que ce mode pourtant prometteur, ait fini par juste fusionner avec Clubs…

Notre première impression sur la démo

Sur le peu de matchs que nous avons pu effectuer sur la démo fournie par EA – car pour de sombres raisons, le mode coup d’envoi pour jouer n’était ensuite plus disponible… -, le résultat nous a satisfait sur certains points, beaucoup moins sur d’autres. D’ores et déjà, la vitesse du jeu est un chouïa plus lente que FIFA 23, ce qui peut laisser présager une construction de jeu légèrement plus intéressante. Qui plus est, les nouvelles animations proposées font clairement mouche que ce soit sur les interventions défensive ou du gardien. Ici, EA Sports FC 24 semble pour l’heure dans la lignée de son prédécesseur, tout en gommant certaines imperfections du précédent opus.

D’ailleurs, les interventions défensives paraissent pour le moment convenable comme la physique de balle, effectivement mieux retravaillées et plus crédible sur les passes ou les transversales. Carton rouge par contre sur les frappes, qui n’ont pas foncièrement changé depuis plusieurs années, et il y a peu de chances pour que cela soit corrigé sur la version finale. Par contre, la surprise vient du super tir, qui semble cette fois-ci moins démesurée, et beaucoup plus contrôlé. Nous espérons juste que cette feature ne fasse pas mouche une fois sur deux sur cet opus, mais cela semble en tout cas en bonne voie.

On notera enfin dans les agréables surprises, la réactivité des gardiens, mais aussi les passes précises qui font le boulot. Nos derniers remparts arrivent à sortir des arrêts de grande classe, et sortent un peu plus rapidement qu’auparavant pour contrer les tirs des attaquants adverses. Ils sont pour l’heure encore faible sur les tirs bien placés ou de loin mais dans l’ensemble, ce n’est pas si catastrophique que ça. Pour les passes précises, voire les sprint contrôlés, cela donne pour le coup des billes supplémentaires aux joueurs et joueuse, afin de trouver plus facilement trouver la dernière passe de manière plus précise, mais aussi de mieux négocier les un contre un, tout en gardant pratiquement la même vitesse de course histoire de déstabiliser l’adversaire en le dribblant. En clair, ces nouvelles fonctionnalités peuvent apporter un plus non négligeable dans le jeu.

Si vous attendiez une révolution sur les compositions d’équipe, éliminez vos derniers espoirs car ce ne sera pas le cas. Malgré une interface un peu remaniée, sachez que l’on retrouvera à peu de chose près, ce qui se faisait sur FIFA 23. C’est une nouvelle qui décevra certainement les fans de la licence, mais il faudra voir quand même si ce nouvel opus proposera deux ou trois choses supplémentaires sur cet aspect à sa sortie. Quand on pense que les développeurs lors de la conférence, nous ont vendus un système de gestion total, nous demandons donc à voir le tout en pratique sur le produit fini.

Sur le contenu de cette démo par ailleurs, nous retrouvions Manchester City et Paris, mais aussi deux autres équipes du côté des équipes féminines dans un simple mode coup d’envoi. On ne sait pas encore tout à fait quand la démo sera disponible mais notez que pour l’heure, EA Sports FC 24 semble dans la lignée de ce que propose FIFA 23, avec d’ailleurs un aspect graphique qui n’a pas foncièrement bougé pour le moment. Il est bon de rappeler sur le titre est encore en phase de développement, et que des changements pourraient arriver d’ici la sortie officielle du soft.

Vous l’aurez compris, EA Sports FC 24 semble prometteur sur sa proposition de s’appuyer sur les ajouts des précédents volets, tout en essayant d’ajuster l’équilibrage des matchs avec quelques nouveautés bienvenues. Cet avant-goût nous a donné un bon espoir, même si nous attendons d’en voir plus, et surtout de savoir si les promesses faites seront réellement tenus pour le coup. Bien entendu, cela sera à confirmer sur le jeu final, qui sortira on le rappelle le 29 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Vous pouvez d’ailleurs jeter un œil sur notre précédent article, détaillant quelques infos complémentaires.