EA Sports FC 24 nous en dit plus sur le mode Ultimate Team, le remplaçant du mode FUT

Un mode un peu plus mixte

Après avoir présenté le mode Carrière, EA s’attaque maintenant à son mode le plus populaire, ou du moins à celui qui lui permet de boucler ses bilans financiers avec de bons résultats. Le mode Ultimate Team conserve ses bases avec une grosse composante gacha, mais des nouveautés seront au programme cette année avec la possibilité d’améliorer nos sportifs grâce à des séries de missions, qui vont booster leurs caractéristiques.

Mais la nouveauté majeure est l’inclusion des femmes dans le mode Ultimate Team, avec les joueuses les plus célèbres qui pourront être intégrées dans votre équipe. Le mode introduit aussi les « Styles de jeu », qui devraient rendre les joueurs et joueuses plus uniques, du moins pour les plus connus.

EA Sports FC 24 sortira le 29 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.