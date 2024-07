EA Sports FC 25 devrait être annoncé prochainement et sortira fin septembre

Quand sortira EA Sports FC 25 ?

Pour le moment, on ne sait rien des futures nouveautés de cet épisode mais Electronic Arts devrait prendre la parole d’ici peu de temps, potentiellement avant la fin de semaine ou le début de semaine prochaine selon l’insider.

Ce que l’on peut déjà connaître avec une quasi-certitude étant donné la fiabilité des informations de billbil-kun, c’est la date de sortie du jeu. On se dirigerait ainsi vers une disponibilité d’EA Sports FC 25 dès le 27 septembre prochain, ou le 20 septembre pour celles et ceux qui participeront à l’accès anticipé du jeu (ou via l’EA Play). Rien de surprenant ici, la plupart des autres jeux FIFA sont toujours sortis fin septembre et ce nouvel opus ne modifiera pas ce calendrier.

Une édition Ultimate sera proposée à 99,99 € avec l’accès anticipé et d’autres bonus, tandis que l’édition Standard du jeu sera affichée à 69,99 €, du moins sur PC. Pour ce qui est des plateformes, a priori, rien ne change non plus car EA Sports FC 25 devrait bien sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, avec une version PS4 confirmée par le compte PlayStation Game Size, ce qui veut sans doute également indiquer la présence d’une version Xbox One.